Scuola, Liverani (Lega): “Ritardi a Faenza nella refertazione dei tamponi di alunni e familiari”

“La Giunta regionale è a conoscenza di ritardi nella refertazione dei tamponi per alunni delle scuole medie nel territorio del Comune di Faenza?” Lo chiede il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani facendosi portavoce di alcune segnalazioni provenienti dalle famiglie di alunni del territorio faentino che riferiscono sensibili ritardi nella consegna/comunicazione dei referti del tampone Covid.

L’esponente leghista ricorda come questo ritardo obblighi gli interessati a prolungare il periodo di quarantena e ciò comporta “notevoli disagi sia per i ragazzini che non hanno la possibilità di affrontare una didattica a distanza con la stessa consapevolezza dei ragazzi più grandi, sia per i loro genitori che non possono usufruire di permessi di malattia in quanto non concessi fino a quando non emerga un’eventuale positività”.

Liverani, in caso di conferma dei ritardi denunciati, sollecita la Giunta ad attivarsi per “scongiurare, anche in futuro, ritardi di questo genere, favorendo una corsia preferenziale per gli alunni appartenenti alle classi che effettuano ancora didattica in presenza”.