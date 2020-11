Lista per Ravenna prende atto delle dimissioni di Nicola Grandi, al suo posto nominato Massimo Fico

Lista per Ravenna prende atto con una cerca flemma dell’abbandono di Nicola Grandi e non vuole commentare la scelta del suo ormai ex esponente. Al suo posto come segretario nomina immediatamente Massimo Fico che di fatto sostituiva già Grandi, “autosospeso dall’incarico” da circa due anni. “Constatata la volontà di Nicola Grandi, espressa il 3 novembre scorso, di passare dal nostro gruppo del Consiglio territoriale Darsena al gruppo Misto, senza dimettersi né da consigliere né da presidente, – si legge nella nota di LpRa – (Lista per Ravenna) ha preso atto che, nelle funzioni di proprio segretario, subentra automaticamente – unendosi al presidente Alvaro Ancisi e al vicepresidente Gianfranco Spadoni – Massimo Fico, che in quanto vicesegretario sostituiva Nicola Grandi da circa due anni, essendosi egli autosospeso dall’incarico.”

“Astenendosi dal commentare, non interessando il proprio lavoro che soltanto le preme, – continua LpRa – quanto comunicato il giorno dopo alla stampa da Grandi su una propria collocazione in una nuova formazione politica autonoma da altri partiti o movimenti, Lista per Ravenna acquisisce ai propri atti le motivazioni di quanto sopra, finora sconosciute alla stampa, da lui comunicate al Consiglio Darsena il 3 novembre stesso senza che nessun consigliere sia intervenuto. Ritenendo che, almeno per par condicio, vengano poste a conoscenza della cittadinanza perché da loro si desume la realtà del fatto: politica, personale e morale, le trasmette alla stampa in allegato, qui sotto riprodotte integralmente con la sola aggiunta in neretto di alcune evidenze grafiche.”

Ecco dunque la lettera di Comunicazioni del presidente Nicola Grandi al Consiglio territoriale Darsena con cui egli (il 3 novembre) fa richiesta di passare al Gruppo Misto.

“Sono legato a Lista per Ravenna da una lunga attività di impegno politico/civico e nutro nei confronti di coloro con cui ho condiviso questa esperienza una sincera amicizia ed un sentimento di rispetto e gratitudine per le responsabilità di lavoro e di amministrazione comunale che nel nome della Lista stessa ho potuto svolgere, ultima delle quali la presidenza di questo Consiglio, a cui ho dedicato e dedico con passione le mie energie.

Nell’estate 2018, improvvisi mutamenti lavorativi e gravi situazioni familiari mi obbligarono a chiedere, a norma di regolamento, con la solidarietà di tutto il Consiglio, la sospensione da questo incarico per tre mesi. Avendo poi risolto, o comunque stabilizzato, la maggior parte delle questioni, rientrai nel ruolo a fine novembre. Avevo tuttavia maturato, anche da tali vicissitudini, la coscienza di dovermi dedicare più intensamente alla mia città e al quartiere che avevo assunto in carico, astraendomi dalla militanza e dalle dinamiche di parte che inevitabilmente ne derivano, dalle quali non mi sentivo e non mi sento più attratto.

Di lì a poco, chiesi perciò a Lista di Ravenna, ricevendo l’accordo del suo Comitato operativo, di sospendermi, per un periodo di riflessione, dalle attività interne, in modo da dedicare il tempo libero dagli impegni familiari e personali a servizio esclusivo della Darsena, il cui territorio e la cui popolazione richiedono peraltro, per la complessità dei problemi e delle necessità da cui è gravato, il massimo delle attenzioni e della devozione, specie se svolta con quello spirito civico che credo debba ispirare l’azione politica di chi si occupa della propria città, dalla base.

Ho così maturato la convinzione che, in questa parte della mia vita, fosse giunto il momento di uscire dal gioco politico delle parti, in modo da portare a compimento il mandato di presidente del Consiglio Darsena, ed il mio impegno politico più in generale, senza condizionamenti esterni all’obiettivo di perseguire il bene comune dei cittadini chiedendo collaborazione e condivisione a tutti i consiglieri, indipendentemente dalle loro appartenenze di partito o di movimento politico.

Sono ben consapevole che questo è possibile solo con il buon senso di tutti, evitando di cadere nelle asperità in cui spesso degenera il confronto politico anche laddove è bene evitarle, come negli istituti di partecipazione quali sono i Consigli territoriali. Ciò grazie alla comprensione del capogruppo consiliare di Lista per Ravenna, dalla cui persona, secondo il regolamento che disciplina tali istituti, dipende la designazione dei candidati a farne parte, ed è dunque dipesa anche per me.

In accordo perciò con Alvaro Ancisi, a cui rivolgo, ricambiato, immutati sentimenti di affetto e stima, che vanno sicuramente ben oltre il rapporto politico, ho chiesto di entrare nel Gruppo Misto, che viene istituito allo scopo, potendo così assolvere l’incarico di presidente senza appartenenze di schieramento, fedele al dovere di essere presidente di tutti e per tutti.”

Nicola Grandi è diventato Presidente del Consiglio Territoriale Darsena – una delle due Presidenze toccate all’opposizione, l’altra è quella del Mare – in virtù di un accordo che ha coinvolto varie forze politiche. Ora sarà da verificare se le forze che lo hanno portato alla Presidenza non gli chiedano conto del suo cambiamento di collocazione ed eventualmente gli venga richiesto da qualcuno di fare un passo indietro.