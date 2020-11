In distribuzione il Notiziario del Comune di Bagnacavallo. Il Sindaco fa il punto sulla situazione Covid

È in consegna in questi giorni in tutto il territorio comunale il nuovo numero del Notiziario del Comune di Bagnacavallo. Le dodici pagine a colori della pubblicazione si aprono con un articolo in cui il sindaco Eleonora Proni fa il punto sulla situazione Covid, sulle misure adottate per frenare il contagio e sugli interventi adottati, in particolare a favore delle categorie più colpite, e invita i cittadini alla massima collaborazione vista la delicatezza del momento.

All’interno si trovano uno speciale di due pagine dedicato ai nuovi servizi digitali forniti dal Comune ai cittadini, informazioni su lavori pubblici, parcheggi, viabilità e cultura e notizie dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Ci sono poi come in ogni numero gli interventi di capigruppo consiliari e notizie di servizio.

La versione digitale del Notiziario è già scaricabile del sito del Comune, o qui: Notiziario 3-2020