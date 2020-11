Marchiani (M5S Lugo): “Finanziamenti e partecipazione a bandi. Un’altra serie A e serie B come senso delle misure”

Dopo la scuola la Pro Loco. E Mauro Marchiani che della Pro Loco è stato Presidente non ci sta. In tempi recenti il Movimento 5 Stelle di Lugo ha promosso un’iniziativa in favore dell’Istruzione e della Scuola, a cui potevano aver accesso anche Istituti del comprensorio attraverso un bando a cui si poteva aderire presentando un progetto al quale, in base al punteggio, corrispondeva un finanziamento. Mauro Marchiani capogruppo M5S Stelle Lugo torna sul tema “tralasciando le sterili motivazioni e risibili dichiarazioni con cui un esponente del Governo Locale liquidò la bontà di tale iniziativa, che vedeva mettere in gioco le restituzioni di retribuzione dei portavoce 5 Stelle”. “Tali motivazioni venivano indicate mezzo stampa – testualmente (fonte ravennanotizie.it); – continua Marchiani – “la scuola ha rifiutato i fondi” cosa che ovviamente non risponde al vero. Il movimento politico non ha offerto fondi ma ha proposto di partecipare ad un bando privo di regole chiare. Non ci sarà giudizio nel merito fatto da persone competenti ma solo la votazione online su una piattaforma privata. Come un invito ad un torneo sportivo in cui le regole vengono scritte dopo lo svolgimento della gara in base all’apprezzamento del pubblico”- e indicavano complessità che solitamente si incontrano nella preparazione e stesura di ogni progetto in presentazione in allegato alla partecipazione dei bandi.”

“Oggi lo stesso esponente nuovamente puntualizza, con un fare tra la sottile polemica maliziosa e un’ironia demonizzatrice, di una mancata partecipazione della Pro Loco di Lugo al bando regionale indetto appunto in favore di tutte le Pro Loco, in rete tra loro. – puntualizza poi Marchiani – Appare a dir poco irriverente tale puntualizzazione in quanto, a rigor di logica, chi, se non il Comune, si deve fare promotore presso la Pro Loco stessa caldeggiandone una sua inderogabile partecipazione e coinvolgendola? Tale nuova presa di posizione assunta dalla forza di maggioranza del Governo Locale attraverso un suo esponente, dà però la possibilità di poter far intravedere quel che sembra sia un consueto percorso agevolato a cui solo alcuni destinatari pare possano ambire, grazie forse a coinvolgimenti diretti che, nella fattispecie, sono del tutto estranei a modalità operative intercorrenti con la Pro Loco di Lugo. Da rilevare infatti che in ogni caso la Pro Loco di Lugo mai ha gravato sui contribuenti e/o ha fatto richieste di finanziamenti pubblici non pertinenti. E come non tenere conto del fatto che in questo anno di emergenzialità le pochissime iniziative e attività svolte non hanno potuto contribuire a produrre alcune delle caratteristiche necessarie richieste a garantire la partecipazione a questo “intricato” bando regionale? Come non accorgersi che l’impianto generale del bando era maggiormente destinato ad enti che non avessero subito difficoltà di sorta? O forse sarà semplicemente perché la partecipazione a questi bandi non sempre è ritenuta strategica da parte di questa amministrazione e pare quasi si mettano in atto disparità.”

Il linguaggio è piuttosto involuto, ma la polemica di Marchiani verso l’Amministrazione lughese in tema di Pro Loco è invece piuttosto chiara.