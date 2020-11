LpRa lamenta la “sceneggiata” per l’inaugurazione del parcheggio al Cmp

“Con grande dispiegamento di autorità e fotografi, ma stranamente senza nessun preavviso alla cittadinanza, il sindaco di Ravenna ha aperto questa mattina il cancello del nuovo parcheggio del CMP, in realtà gli sbarramenti del cantiere ove si sono svolti i lavori di ampliamento del vecchio e inadeguato posteggio. – scrive Ancisi in una nota lamentando di non avere ricevuto in merito risposta dal Sindaco ad un question time in tempo utile – Il sindaco, per norma di regolamento avente forza di legge, avrebbe dovuto darmi risposta entro lunedì 9 novembre. La risposta mi è invece arrivata ieri alle 15:15, a sceneggiata già compiuta, con una lettera del direttore generale dell’AUSL Carradori, formulata così: “I lavori, iniziati in dicembre e poi sospesi per l’emergenza covid, sono in fase di conclusione: se le condizioni meteorologiche permetteranno di realizzare le ultime lavorazioni, in particolare la segnaletica orizzontale, si prevede di aprire il parcheggio già la prossima settimana”. Anticipata allora l’apertura? La verità è invece meschina. La lettera di Carradori non porta la data, verrebbe da dire cancellata. Ma sul suo lato destro, in verticale, il protocollo stampato in automatico ha registrato la data del 6 novembre. Dunque, la lettera non è stata trasmessa al consigliere comunale creditore della risposta entro il lunedì successivo, perché la notizia gli restasse segreta giusto il tempo per sceneggiarla pubblicamente a indebito uso politico. Si comportasse così un cittadino semplice gli piomberebbe addosso una denuncia.”

Ma per Ancisi non finisce qui. “Dai 7.450 metri quadrati di suolo vergine occupati dal parcheggio bis del CMP traggo ragione per un nuovo question time con cui chiedo ragione al sindaco di quanto segue, che avrebbe dovuto interessargli più che tagliare un nastro. Il progetto non ci è mai stato fatto conoscere. Ne constatiamo ora la scelta di coprire quei tre quarti di ettaro con un sistema impermeabile. Premesso che almeno lo si è fatto per ragioni di interesse pubblico non disgiunte dalla sanità, e non per villette o centri commerciali, la domanda è però questa: “Com’è potuto succedere, col consenso del Comune di Ravenna, che la Regione (da cui dipende l’AUSL) non abbia colto l’occasione per dar seguito al suo attuale impegno programmatico di utilizzare l’1% del proprio territorio destinato ad opere pubbliche, parcheggi pubblici compresi, per circa 1.150 ettari, con sistemi di drenaggio urbano sostenibile?”