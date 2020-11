Liverani (Lega): “Focolai Covid nelle case di riposo della Bassa Romagna: serve più personale”

“Esiste un problema peculiare della Bassa Romagna nei focolai Covid nelle case di riposo?”. Lo chiede Andrea Liverani (Lega) in un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale. L’esponente leghista riferisce di svariati articoli stampa nei quali sono stati denunciati focolai nelle case di riposo della zona intorno a Lugo. l’Ausl, prosegue il consigliere, “ha mandato personale in appoggio per contenere i danni”. Iniziativa, aggiunge, “che sembrerebbe però non bastare, in quanto solo ieri si sono presentate altre positività in un’altra residenza, tra ospiti e operatori”. Inoltre nelle ultime due settimane, rimarca ancora il politico, “si sono verificate in tutta la Romagna oltre 200 nuove positività”.

Per il consigliere dalla Lega, “nonostante le tante segnalazioni, le mancanze organizzative e i numerosi contagi e decessi, la Regione sembra non aver dato la giusta attenzione al problematica, e di conseguenza non aver agito con il tempismo dovuto”. Da queste premesse l’interrogazione odierna dove Liverani, oltre al quesito principale, chiede alla Giunta “come intenda attivarsi per ridurre e contenere contagi e decessi all’interno delle case di riposo e, soprattutto, per aumentare il personale rispettando le dovute norme di sicurezza e protezione”.