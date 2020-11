Martedì 17 novembre si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 17 novembre, alle 15, si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc. A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “Visoni e Covid-19: quale la situazione a Ravenna” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Nuovo DPCM: autobus” presentato da Emanuele Panizza (Gruppo Misto) e Learco Vittorio Tavoni (Lega Nord); “Marina di Ravenna, semaforo verde ma il traghetto non c’è” presentato da Samantha Gardin (Lega Nord); “Vaccino finito e introvabile. Fallimento della campagna antinfluenzale anticipata per prevenire i contagi da Covid” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Chiarimenti sugli allevamenti di visone” presentato da Marco Maiolini (Gruppo misto); “Quale futuro per il Polo dell’infanzia da 0-6 anni dopo la bocciatura di Arpae” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna).

Seguirà la trattazione dell‘interrogazione presentata dai capigruppo consiliari Michele Distaso, (Sinistra per Ravenna) e Mariella Mantovani, (Articolo1–Mdp) sul tema “È a rischio lo smantellamento delle piattaforme offshore dismesse?”. Si passerà quindi alle proposte di ratifica delle delibere aventi a oggetto: “Approvazione variazioni e integrazioni al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 per l’acquisizione dei servizi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (msna)” e su “Abbattimento delle quote dovute dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico per i ragazzi nella fascia di età 6/14 per l’anno scolastico 2020/2021 – variazione di bilancio”.

Quindi verrà discussa e votata la delibera presentata dall’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte su “ Valutazione in merito alla variante all’elaborato Poc.13 ricognizione vincoli spropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc ai sensi dell’art. 3 della legge regionale10/1993 finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio del rifacimento del metanodotto Ravenna mare – Ravenna terra e opere connesse di interesse regionale e relative dismissioni, Comune di Ravenna”. Sarà poi la volta della richiesta di convocazione del consiglio comunale ai sensi ex articolo 39 del Tuel, su “Piscina comunale e campo atletica Marfoglia”, presentata dai consiglieri Emanuele Panizza e Marco Maiolini del gruppo Misto, Veroniva Verlicchi del gruppo La Pigna, Samantha Tardi del gruppo CambieRà, Alberto Ancarani di Forza Italia, Alvaro Ancisi del gruppo Lista per Ravenna, Massimo Manzoli di Ravenna in Comune, Nicola Pompignoli e Learco Vittorio Tavoni del gruppo Lega nord, congiuntamente alla mozione presentata dal consigliere Emanuele Panizza su “Nuova piscina comunale idonea per le gare internazionali impianto G. Gambi e campo di atletica E. Marfoglia”. Sarà trattata la mozione “Per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza nella zona artigianale di Fosso Ghiaia”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi.

Infine gli ordini del giorno: “Il Comune di Ravenna chieda la sospensione del processo di accorpamento delle Camere di commercio a salvaguardia delle imprese del territorio” presentato da Nicola Pompignoli del gruppo Lega nord e “Sostegno all’approvazione della proposta di legge: Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale…”, presentato dai consiglieri Patrizia Strocchi del gruppo Pd, Chiara Francesconi, capogruppo Pri, Mariella Mantovani, capogruppo Articolo1–Mdp, Michele Casadio, capogruppo Italia viva, Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna e Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna.