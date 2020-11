Stati Generali M5S: Ravenna c’era. Filippi: “È stata bella prova di democrazia che fa ben sperare per il futuro anche a Ravenna”

Agli Stati Generali del M5S c’era anche Ravenna con Francesco Filippi, uno dei 7 attivisti rappresentanti regionali, votati dalla base emiliano-romagnola. Francesco Filippi esprime soddisfazione per il lavoro svolto. “È stata un’occasione che ha premiato il lavoro di tanti attivisti di Ravenna, città dove da anni insieme a molti cittadini portiamo avanti i temi e i valori fondanti della nostra forza politica. – dice – È stata un’esperienza importante che, come molti partecipanti hanno sottolineato, deve essere ripetuta più spesso. Durante l’attento e approfondito dibattito ci sono stati, in alcuni momenti, anche accesi confronti e sono emerse esigenze di miglioramento dell’organizzazione del M5S, ferma restando la forte volontà di essere coesi. In sintesi, i valori fondanti che non snaturino il Movimento, che valorizzino il lavoro degli attivisti e la loro interazione con i portavoce. Ho partecipato ai tavoli di lavoro su organizzazione e struttura dove ho espresso la contrarietà all’utilizzo di finanziamenti pubblici e all’idea di strutturarci come un partito, sottolineato la necessità di maggiore trasparenza e coinvolgimento degli iscritti e attivisti nel processo decisionale del M5S. Sono certo che quello che uscirà dagli Stati Generali terrà conto anche di queste idee scaturite dalla partecipazione degli attivisti di Ravenna che voglio ringraziare per l’impegno profuso e per il contributo dato. È stata una bella prova di democrazia che fa ben sperare per il futuro del Movimento 5 Stelle anche qui a Ravenna” conclude Filippi.