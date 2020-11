Ancisi (LpRa): question time al sindaco di Ravenna su formazione personale in strutture sanitarie private in merito al coronavirus

Interrogazione question time al sindaco di Ravenna di Alvaro Ancisi (LpRa) sui controlli in merito alla formazione e protezione del personale in talune strutture sanitarie e ricettive private attive nell’assistenza sul Coronavirus, che Ancisi non considera appropriate.

“Raccolgo segnalazioni dotate di credito sul fatto che in talune strutture sanitarie e ricettive private, spesso convenzionate col servizio pubblico, il personale in servizio, contrariamente a quanto avviene generalmente in quelle pubbliche ad ogni effetto, non appare convenientemente formato in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus, né fornito adeguatamente dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Lo scopo sotteso è di risparmiare sulle spese. Si lamenta anche l’assenza di controlli, tanto meno di sanzioni per le inadempienze, viceversa da quanto avviene negli esercizi commerciali privati ad ogni effetto. – scrive Ancisi – Nello stato di seconda grave emergenza sanitaria dovuta proprio all’incontrollata diffusione dei contagi e dei ricoveri ospedalieri – anche in terapia intensiva – dei contagiati, si vorrebbe, nell’ovvia impossibilità di compiere controlli a tappeto, che su dette strutture venissero almeno instaurati meccanismi oggettivi e imparziali di verifica a campione, dei quali sia data pubblicità generica a fini informativi. Potrebbero esercitare pure una funzione dissuasiva da tali comportamenti, non escludendo peraltro che sussistano anche presunzioni di impunità. Occorre dunque formulare e attivare immediatamente un piano di vigilanza di tal genere, che coinvolga necessariamente le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza attive localmente, atto ad appurare che il personale inserito in dette strutture nell’attuale fase epidemica risponda ai requisiti di formazione richiesti e sia dotato dei dispositivi di sicurezza individuale prescritti.” Pertanto, Ancisi interroga con urgenza il sindaco di Ravenna, nelle sue vesti di prima autorità locale nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, nonché di presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria, “per sapere se esista e quale un piano di questo genere o se, in caso negativo, intenda farsi carico delle iniziative e delle azioni utili a che sia introdotto tempestivamente.”