Andrea Bondi spiega “Ora per Ravenna”, che diventerà Lista civica per andare oltre la destra e la sinistra, e sogna in grande

Il dado è tratto. Si è ufficialmente costituita in associazione davanti a un notaio Ora per Ravenna, “un progetto di impegno civile e politico che non può essere rinviato” si legge in una nota. Progetto già annunciato da Nicola Grandi Presidente del Consiglio territoriale Darsena in quota Lista per Ravenna, ma in uscita proprio dall’esperienza civica di Alvaro Ancisi per fondarne un’altra – questa appunto – insieme a diversi compagni di viaggio. Chi sono? Per ora non è ancora chiaro, ma loro si definiscono “un ambizioso laboratorio di protagonismo civico che, svincolato da qualsiasi ideologia politica e non legato a nessun movimento locale, pone le sue basi sulla convinzione profonda che il bipolarismo a Ravenna abbia mostrato carenze e limiti. Ora per Ravenna nasce da un’idea di un gruppo di cittadini liberi da ogni condizionamento politico, che ritengono necessario e doveroso imprimere un’accelerazione al cambiamento delle strategie di questa città.” Insomma Ora per Ravenna vuole andare oltre il vecchio bipolarismo, quindi né questa destra né questa sinistra. Parole non nuove. Ai vertici dell’associazione sono stati designati Jasmine Gianera nel ruolo di Presidente ed Emanuela Carminati nel ruolo di Vice Presidente (anche lei ha avuto un trascorso in Lista per Ravenna). Al telefono l’addetto stampa della neonata associazione mi spiega che gli aderenti sono già un centinaio. Presto i nomi verranno resi noti, perlomeno quelli dei 15 fondatori. Alcuni hanno già alle spalle esperienze politiche, ma la maggior parte no, ci assicura. È il caso di Andrea Bondi, informatico, dipendente della Provincia di Ravenna part time e per il resto libero professionista, che dell’associazione è segretario e coordinatore.

L’INTERVISTA

Andrea Bondi è lei il neo segretario e coordinatore di Ora. Conferma?

“Sì, esatto.”

Ha esperienze politiche alle spalle?

“No. Non sono mai stato iscritto a nessun partito.”

Vedo dal suo profilo Facebook che ha avuto simpatie per Matteo Renzi.

“Sì, poi anche lui mi ha deluso.”

Non è stato nemmeno in una lista o movimento civico? Perché come sappiamo alcuni di voi vengono da Lista per Ravenna.

“Io non ho mai partecipato a movimenti politici. Né io, né la presidente né la vice presidente.”

Mi scusi, ma la vice presidente Carminati ha avuto un qualche trascorso o frequentazione in Lista per Ravenna. Poi, è vero, se ne sono perse le tracce.

“Un’esperienza non troppo significativa, ecco. Siamo quasi tutti privi di esperienza politica.”

Siete privi di storia ed esperienza politica, ma da quello che scrivete, vi proponete obiettivi ambiziosi. Nella vostra dichiarazione d’intenti vi ponete come terzo polo, che va oltre la destra e la sinistra che conosciamo.

“Sì. E le spiego anche il perché. Noi vogliamo pensare a un progetto di lunga scadenza per Ravenna. La nostra idea è quella di pensare ai nostri figli e nipoti. E noi vogliamo essere liberi di pensare a questo progetto. Perciò non vogliamo avvicinarci troppo a chi magari ci può tarpare le ali per ragioni politiche o ideologiche. Noi vogliamo fare un progetto bello e positivo per Ravenna a prescindere dalla politica tradizionale. Vogliamo essere liberi di pensare in grande.”

Un grande programma per la Ravenna che verrà. È così?

“Sì, un programma a lunga scadenza. Noi non vogliamo progettare il domani di Ravenna. Vogliamo guardare alla Ravenna di dopodomani, dei prossimi 15 – 20 anni, è quella la nostra scadenza. Un po’ alla volta vogliamo costruire il futuro, guardando così lontano. Sapendo dove vogliamo andare. Per questo vogliamo essere liberi e non troppo vicini né al centrodestra né al centrosinistra, perché altrimenti c’è il rischio che certe cose non si possano fare per ragioni politiche”

Insomma, avete paura di bruciarvi le ali come Icaro che si avvicinò troppo al sole?

“Sì. Per questo se anche qualcuno ha avuto esperienze politiche, adesso vogliamo invece essere totalmente liberi e fuori dallo schema destra-sinistra. Liberi di avere le nostre idee e di andare per conto nostro. E poi, vede, se prendiamo l’1% o il 2% pazienza, avremo preso quello che ci siamo meritati, vorrà dire che abbiamo convinto pochi cittadini, che non siamo stati abbastanza bravi.”

Ma siccome avete annunciato che alle elezioni della primavera 2021 ci sarete, lei mi assicura già che non vi troveremo alleati né con la destra né con la sinistra. Giusto?

“Assolutamente sì. È una cosa che abbiamo già chiarito al nostro interno. Essendo poi una realtà civica, esclusivamente locale, non rispondiamo ad altre logiche politiche o di schieramento nazionali. Non dobbiamo rispondere a qualcuno che sta a Roma. Noi abbiamo la testa solo a Ravenna.”

Lei ha detto: vogliamo pensare in grande, pensare alla Ravenna del futuro. Ma le elezioni sono adesso. E per le elezioni dovrete avere delle idee e dei programmi. Cosa serve a Ravenna?

“Noi siamo un primo gruppo di persone con già un nostro primo nucleo di idee. Adesso ci stiamo allargando. E poi è chiaro che non siamo autosufficienti. Adesso stiamo andando a incontrare tante persone. Intervistiamo imprenditori, professionisti, anche persone comuni, per capire cosa va e cosa non va, cosa propongono loro per Ravenna. È un lavoro immane, perché andiamo a incontrare i cittadini. E devo dire che molti ci danno tanta soddisfazione. È bello che qualcuno mi venga a chiedere la mia idea di Ravenna, dicono. Nessuno l’ha mai fatto. Si torna a far politica come si faceva un tempo… dicono questo.”

Naturalmente ognuno ha la sua idea di Ravenna, poi bisogna fare la sintesi. In politica si fa questo. Altrimenti mille idee di Ravenna significa nessuna idea, come lei ben sa.

“Certo. Noi però nel nostro manifesto abbiamo già detto le cose a cui puntiamo.”

D’accordo, ma per il momento sono solo titoli. Poi bisogna svilupparli. Per esempio, per il Porto voi cosa pensate? Il Progetto Hub Portuale Ravenna va bene come molti dicono, oppure non va bene o addirittura è inutile, come dicono altri?

“Sul progetto in sé non mi voglio esprimere, perché siamo ancora in fase di definizione. Non voglio rispondere sì o no a una cosa o all’altra. Siamo ancora in una fase di messa a punto del nostro programma.”

Realisticamente che aspettative avete per il vostro risultato alle elezioni comunali? Non mi dica che pensate di vincere ed eleggere il Sindaco perché non ci può credere nessuno.

“No. Non è quello a cui stiamo lavorando. Noi gettiamo le basi ora per il futuro, siamo appena partiti. Adesso il nostro obiettivo è fare un bel progetto per Ravenna e aggregare tante persone sul quel progetto. Un progetto in cui tanti possano riconoscersi.”

Ma vi presentate alle elezioni: quindi sperate almeno di eleggere qualche consigliere a Palazzo Merlato?

“Ce lo auguriamo. Ma il nostro primo obiettivo è scrivere un bel progetto. Non è detto nemmeno che saremo davvero pronti per la prossima primavera. Il nostro è un progetto a lunga scadenza, come le dicevo. E noi stessi siamo a lunga scadenza, nel senso che se le cose vanno male nel 2021, poi lavoreremo meglio per il 2026, per il 2031. Vogliamo mettere in piedi un progetto virtuoso che duri nel tempo. Le elezioni del prossimo anno non sono l’obiettivo primario.”

Avete detto che l’Ora è arrivata, che questo è il momento: quindi la vostra Ora X è arrivata? Il dado è tratto…

“Cerchiamo di farcela. Ci stiamo lavorando tanto, da quasi un anno, sarebbe bello che tutto diventasse concreto. E per diventare concreto bisogna presentarsi.”

La dichiarazione d’intenti: Nasce Ora per Ravenna, un progetto di impegno civile e politico che non può essere rinviato

Ora per Ravenna nasce dalla passione e dal senso civico di un gruppo di donne, uomini, studenti, lavoratori e rappresentanti della società civile che si sono ritrovati a condividere un vuoto programmatico e rappresentativo ed una preoccupazione sincera per il futuro di Ravenna. Ora per Ravenna è un ambizioso laboratorio di protagonismo civico che, svincolato da qualsiasi ideologia politica e non legato a nessun movimento locale, pone le sue basi sulla convinzione profonda che il bipolarismo a Ravenna abbia mostrato carenze e limiti. Ora per Ravenna nasce da un’idea di un gruppo di cittadini liberi da ogni condizionamento politico, che ritengono necessario e doveroso imprimere un’accelerazione al cambiamento delle strategie di questa città, ed hanno pensato ad un progetto a medio e lungo periodo per immaginare la Ravenna da lasciare ai propri figli e ai propri nipoti.

Dopo un lungo periodo di progettazione ampiamente condivisa, si è arrivati alla decisione di costituire un’associazione, al vertice della quale, in pieno spirito di innovazione ed inclusione, sono stati chiamati esponenti della società civile: due donne nei ruoli chiave di presidente e vicepresidente (rispettivamente Jasmine Gianera ed Emanuela Carminati) coadiuvate da Andrea Bondi a ricoprire il ruolo di segretario.

Cosa vogliamo: Partiamo dal coinvolgimento e non da una leadership; vogliamo che i programmi siano frutto di progettazione partecipata, e che rispecchino la visione di una città a misura dei suoi cittadini. Crediamo nel valore “delle persone prima delle cose”, nelle idee, nella solidarietà e nella prosperità inclusiva. Vogliamo un laboratorio di idee, con un percorso partecipato su questioni importanti quali Porto, Darsena, Turismo, Sport, Disabilità, Sostenibilità Ambientale, Università, Cultura, Partecipazione, Forese ed ogni altro tema che verrà via via proposto come utile per la nostra città.

Crediamo sia necessario, da subito, confrontarci con il tessuto imprenditoriale e le risorse valoriali del mondo della cultura, dell’artigianato, dello sport e dei saperi, del volontariato e dell’associazionismo. Sogniamo una nuova Ravenna Smart City con forti valori di etica e sostenibilità, che utilizzi risorse “green” capaci di generare valore e occupazione. Consideriamo indispensabile una nuova visione di economia circolare capace di (ri)generare le attività imprenditoriali.

Desideriamo creare spazi d’innovazione e contaminazione di idee, per generare nuove professioni, consolidando reti tra mondo imprenditoriale, università e ricerca, formazione professionale e nuove forme di lavoro sostenibile, incentivando e sostenendo pertanto innovazione e competenza. Crediamo fortemente necessario promuovere un coinvolgimento sempre più strategico e continuativo delle donne e delle giovani generazioni nella gestione della vita pubblica. Sosteniamo che le politiche attive di questa città devono avere per modello le prospettive indicate dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi obiettivi di sviluppo, con politiche in grado di posizionare la nostra città come leader nell’ambito della qualità della vita, qualità del welfare e qualità del lavoro.