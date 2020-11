Bagnacavallo, Gruppo Consiliare PD: “Soddisfazione per l’estensione della rete gas nella zona artigianale e industriale”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Bagnacavallo accoglie con soddisfazione la notizia di conclusione, con oltre due mesi di anticipo, dei lavori di estensione e potenziamento della rete di distribuzione del gas che hanno interessato parte dell’area artigianale e industriale a sud-est di Bagnacavallo.

“La realizzazione di questo intervento – sottolinea il capogruppo Francesco Ravagli – rappresenta un tassello importante nel potenziamento e qualificazione di un’area produttiva caratterizzata da numerose realtà economiche, andando a realizzare uno degli impegni indicati nel programma di mandato dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Eleonora Proni. Il risultato raggiunto, caratterizzato dalla sinergia tra pubblico e privato, si inserisce nel solco tracciato, sia a livello regionale che a livello di Unione dei Comuni, da due importanti documenti, come il Patto per il Lavoro e il Patto Strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna, che testimoniano l’attenzione delle istituzioni per il futuro del nostro territorio mettendo al centro lavoratori e imprese”.