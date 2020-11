Paglia e Maestri di Ravenna in Comune rispondono ai ‘coraggiosi’ Morigi e Baroncini: la risposta è né sì, né no… parliamone

Che farà Ravenna in Comune nel 2021? Ascolterà le sirene dei ‘Coraggiosi’ come Valentina Morigi e Gianandrea Baroncini che vorrebbero Manzoli e i suoi nella grande alleanza di centrosinistra e – perché no? – anche dentro Ravenna Coraggiosa? Oppure loro tireranno dritto per la loro strada di oppositori duri e puri al Pd? Dentro Ravenna in Comune – che con Raffaella Sutter nel 2016 raccolse 4.737 voti e un ragguardevole 6,46% al primo turno – il dibattito è aperto. Una parte dei promotori di 5 anni fa è già con una gamba o con tutte e due dentro la maggioranza di Ravenna. Altri ci stanno ragionando. Ma alcuni vedono la possibile alleanza con il Pd come il fumo negli occhi. Difficile che alla fine qualcuno riesca a tenere tutta unita la sinistra più radicale ed estrema come accadde nel 2016. Sull’argomento abbiamo sentito due ex parlamentari – Giovanni Paglia di Sinistra Italiana e Andrea Maestri, già ai vertici di Possibile e oggi politicamente apolide – che sono stati fra i promotori del progetto Ravenna in Comune. La loro risposta a Morigi e Baroncini è piuttosto tiepida. È un “parliamone” con l’aggiunta di “a certe condizioni”. Insomma, l’ipotesi dell’alleanza e della reunion dei progressisti appare una strada tortuosa e tutta in salita. La meta è tutt’altro che certa. E per raggiungerla probabilmente non basteranno né i volenterosi, né i possibilisti, né i coraggiosi.

GIOVANNI PAGLIA: “EVITEREI DI PARLARE DI RAVENNA CORAGGIOSA” E L’ASSE PD-PRI VA “MESSO RADICALMENTE IN DISCUSSIONE”

“Io eviterei di parlare di Ravenna Coraggiosa, come hanno fatto Baroncini e Morigi, – esordisce Giovanni Paglia – perché è ancora tutto da scrivere questo percorso ravennate. Ad ogni modo, io sarei per verificare un percorso di possibile convergenza, anche se le condizioni sono ancora tutte da vedere sul piano programmatico. Ravenna in Comune sta scegliendo di fare un percorso di confronto programmatico con il M5S e con altri a Ravenna e si vedrà che cosa ne scaturirà. Il problema centrale alla fine è se ci sono le condizioni per poter cambiare rotta a livello di amministrazione comunale rispetto a programmi e assetti. Una volta verificato questo, si valuterà poi come presentarsi alle elezioni. Non metterei una cosa davanti all’altra.”

Paglia lei è stato fra i promotori principali di Ravenna in Comune in alternativa al Pd 5 anni fa a Ravenna. Poi anno scorso ha sostenuto Emilia-Romagna Coraggiosa ed Elly Schlein che invece è alleata del Pd. Nel 2021 a Ravenna queste due esperienze possono stare insieme? E come?

“Io penso che Ravenna in Comune si debba mettere nelle condizioni di dialogare con le altre forze politiche. E io penso soprattutto a M5S e Pd. L’obiettivo è vedere se c’è la possibilità di costruire una coalizione più ambia e diversa rispetto a quella di 5 anni fa. Io credo che le cose che abbiamo detto e fatto 5 anni fa fossero corrette e quindi il nodo è oggi capire, nel rapporto con il Pd, se quel partito è disposto a fare un cambio di passo reale. Per questo il confronto deve essere ampio e coinvolgere anche i Cinque Stelle, gli ecologisti, le forze di sinistra che oggi sono in maggioranza, se lo vorranno. Se sono in maggioranza è ovvio che le loro valutazioni sul passato e sul presente sono diverse dalle nostre che siamo all’opposizione e non abbiamo cambiato idea. Se ci saranno le condizioni per allargare a sinistra l’alleanza di centrosinistra, a quel punto la sinistra nel suo complesso compreso Ravenna in Comune dovrà vedere come presentarsi alle elezioni.”

Da questo articolato discorso capisco che lei Paglia giudica prematuro parlare di una lista Ravenna Coraggiosa cosa invece di cui Morigi e Baroncini – cioè Sinistra per Ravenna e Articolo Uno – sembrano più che sicuri dopo le ultime buone esperienze. È così?

“Loro possono parlare per le loro due formazioni.”

Non possono quindi da soli prefigurare la nascita di Ravenna Coraggiosa?

“Questo mi sembra evidente. Sarebbe anche sbagliato. Coraggiosa è una formula, non è un partito.”

Ma che loro ne parlino e ne auspichino la nascita sta nelle cose. Del resto ne ha parlato anche il capogruppo di Coraggiosa in Regione.

“No, certo. Loro auspicano Ravenna Coraggiosa. Io potrei auspicare anche qualcosa di ancora più largo. Per esempio a Faenza la partita avrebbe potuto essere anche più larga, coinvolgendo anche i Verdi, poi non si è riusciti a farlo. Fossimo riusciti a coinvolgere anche i Verdi non sarebbe stata Faenza Coraggiosa ma forse poteva essere Faenza Solidale ed Ecologista, per dire. A Ravenna c’è ancora strada da fare. Certo l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze progressiste, civiche ed ecologiste della città e portarle al governo di Ravenna può essere condivisibile e condiviso.”

Tre cose su cui volete il cambio di passo dal Pd e dal centrosinistra, come diceva prima, rispetto al corso seguito in questi anni?

“Bisogna cambiare certamente l’approccio che è stato dato alla questione sicurezza. Compreso l’ultimo Regolamento di Polizia Urbana che è figlio di un equilibrio di coalizione per noi inaccettabile. Bisogna cambiare le politiche ambientali, affinché siano più vicine e aderenti alle richieste dei Fridays For Future e dei movimenti di turno. E poi bisogna avere un approccio diverso sulle questioni sociali e sulle politiche economiche, anche se devo dire che durante l’emergenza sanitaria abbiamo visto qualcosa di nuovo e di positivo. Comunque si può e si deve fare di più e meglio. Per esempio sul lavoro c’è ancora un eccesso di ricorso alle esternalizzazioni, di precariato anche dentro il pubblico e il para-pubblico.”

Lei muore dalla voglia di dirmi anche un quarto punto.

“Beh, è quello degli assetti, parliamoci chiaro. L’ultima amministrazione è stata costruita come quelle precedenti su un baricentro formato da Pd e Pri e questa cosa qui va radicalmente rimessa in discussione se si vuole allargare l’alleanza a sinistra.”

ANDREA MAESTRI: PER ORA CONFRONTIAMOCI, PER L’ALLEANZA NON CI SONO ANCORA LE CONDIZIONI

“È una fase un po’ delicata – dice l’avvocato Andrea Maestri – preferirei non aggiungere nulla a ciò che ho già detto.”

Lo ripeta, a beneficio dei nostri lettori.

“Credo che sia tempo soprattutto a livello locale di provare a riunire le forze progressiste attorno a un programma di governo della città, fortemente radicale e di forte discontinuità rispetto al passato. È un tentativo che non è detto riesca, ma va fatto. Non tanto perché alle porte ci sono i barbari, cioè la Lega e questo centrodestra brutto e cattivo, ma perché ci sono urgenze sociali e ambientali che ce lo richiedono. L’agenda politica non può rimanere quella di 5 o 10 anni fa, va cambiata radicalmente. Ce lo chiedono i ragazzi dei Fridays For Future, ce lo chiede l’ambiente stesso che manda segnali inequivoci di sofferenza, per cui serve una politica che ponga fine al consumo del territorio, che punti alla riconversione ecologica di tante attività economiche. Penso anche a una riforma radicale dei servizi sociali sul territorio, in favore delle fasce sociali più deboli. Sono tanti i temi da affrontare prima di tutto dentro Ravenna in Comune, di cui faccio parte convintamente e che secondo me deve andare avanti come esperienza politica.”

Ma poi con chi volete confrontarvi per quell’unione delle forze progressiste di cui parlava?

“Intanto io dico che dobbiamo essere aperti al confronto. Rinunciare a questo significa rinunciare a fare politica. La politica è confronto, è trovare risposte concrete ai problemi delle persone. Rinunciare a priori al confronto perché il Pd è il Pd o perché il Pd è esattamente come la Lega, come qualcuno sostiene, è sbagliato. Qualcuno di noi, qualcuno dell’estrema sinistra, lo dice, ma a mio parere queste non sono argomentazioni serie, non reggono. Un tentativo di confronto va fatto, sui programmi, non su altro.”

Ma che cosa pensa dell’apertura verso Ravenna in Comune di Baroncini e Morigi?

“Ho apprezzato la loro apertura. Credo siano aperture che vanno incoraggiate e raccolte. Per un confronto, intendiamoci. In questo momento non ci sono le condizioni per un’alleanza con il Pd. Ma questo non significa rinunciare aprioristicamente ad aprire un confronto almeno con la parte sinistra del centrosinistra, con Articolo Uno e Sinistra per Ravenna.”

Per riassumere, per lei non ci sono ad oggi le condizioni per un’alleanza ma ci sono perlomeno le condizioni per aprire un confronto.

“Esatto. Un confronto sui contenuti.”