Lega Ravenna denuncia degrado a Marina di Ravenna e Lidi: “Strade abbandonate e pericolose”

I Consiglieri Comunali della Lega Ravenna denunciano la situazione, assieme alla Consigliera Territoriale Sabrina Bonomo ed al Presidente Roberta Mingozzi (del Consiglio territoriale del mare): “Da diverse settimane, forse mesi, si ravvisa una grave irregolarità nella pulizia di alcune vie di Marina di Ravenna e di altri Lidi. A Marina es, in via Vecchi e limitrofe, via Sebenico, viale dei Mille, da più di un mese nessuno passa a pulire il manto stradale, stessa situazione in altri Lidi es. Marina Romea, Porto Corsini ecc con il prevedibile risultato per cui l’accumulo di foglie secche e gli aghi di pino ricoprono la segnaletica orizzontale, i marciapiedi sconnessi e le radici degli alberi. Necessita ricordare che per quanto Marina e i restanti Lidi siano delle località frequentate prevalentemente nei mesi estivi, diverse persone vi risiedono o vi si recano in tutto l’arco dell’anno e la manutenzione delle strade deve essere sempre garantita ed eseguita con regolarità.

A nulla sono servite le segnalazioni già fatte pervenire all’ufficio competente. Si aspetta forse che qualcuno inciampi e si faccia male? Certamente, i residenti ed i frequentatori abituali della località meritano che gli venga riservata più attenzione”.