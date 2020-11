Il 25 novembre si riunisce in videoconferenza il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

È convocato in videoconferenza per mercoledì 25 novembre alle 20.30 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio consolidato 2019. L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Governo del territorio – Consiglio.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, pertanto in apertura si terrà una riflessione sul tema della violenza di genere, con un momento di condivisione in memoria delle vittime di femminicidio. Il Consiglio è pubblico e potrà essere seguito in streaming seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.labassaromagna.it.