Discarica abusiva sull’Argine Destro Fiume Ronco. Perini (Ama Ravenna): situazione non procrastinabile

In seguito alla segnalazione ricevuta da diversi cittadini, escursionisti e cicloturisti, Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna in consiglio comunale, evidenzia come l’argine destro del fiume Ronco, nel tratto da Madonna dell’Albero a Coccolia, si sia trasformato in una discarica abusiva: copertoni di camion, materiale metallici, addirittura vecchi frigoriferi con ogni probabilità affiorati durante le operazioni di pulizia del letto fluviale, rifiuti vari, fogliame.

Pertanto Perini, in un’interrogazione a Sindaco e a Giunta chiede “di procedere con sollecitudine ad un sopralluogo, magari d’intesa con gli enti preposti (Regione – Autorità di bacino), per valutare i provvedimenti da adottare per porre, in qualche maniera, rimedio ad una situazione non più procrastinabile”.