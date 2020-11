Spadoni (LpRa): lavori in via Cella a San Bartolo, mancano controlli dei tecnici della Provincia

“Nella strada provinciale Cella, fra la fine del paese di San Bartolo e l’inizio di via Trova, un’impresa incaricata dalla Provincia di Ravenna sta realizzando dei lavori stradali ed una mezza careggiata, seppure per un breve tratto, è completamente interdetta al traffico. La zona è segnalata da un’opportuna segnaletica stradale e in particolare alcuni cartelli indicano il transito a senso unico alternato. La questione principale, tuttavia, riguarda le ore notturne e le giornate di scarsa visibilità, come quelle degli ultimi giorni, nelle quali nonostante la citata segnaletica, il cantiere è segnalato da poche lampade con un’intensità di luce particolarmente fioca che crea difficoltà e visibilità limitata e incerta. Al fine di prevenire possibili incidenti, sarebbe utile che gli Uffici preposti della Provincia si rendessero conto di quanto segnalato apportando i dovuti miglioramenti di sicurezza della viabilità. Peraltro è preciso compito degli uffici provinciali il controllo costante delle opere appaltate ad imprese private.” Questa la segnalazione di Gianfranco Spadoni vicepresidente di Lista per Ravenna.