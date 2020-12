Perini (Ama Ravenna): “Fare pressione su Autorità per garantire riconoscimento Covid a tutte le professioni sanitarie”

Il capogruppo di “Ama Ravenna”, Daniele Perini, ha presentato in consiglio comunale un ordine del giorno avente ad oggetto “L’importanza di tutte le figure sanitarie per combattere il Covid”, che afferma quanto segue: “premesso che la pandemia da Covid–19 sta colpendo gravemente da vari mesi anche il nostro Paese; evidenziato che medici, infermieri, ma tutte le professioni sanitarie sono coinvolte in una dura lotta da affrontare ogni giorno con un’azione sinergica e multidisciplinare; appreso che i tecnici di radiologia medica (occorre ricordare che le TAC sono gli esami più attendibili rispetto al tampone per documentare gli effetti del Covid ed inoltre che i suddetti lavoratori si recano in rianimazione per effettuare anche gli RX torace) e delle professioni sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, con particolare riferimento agli addetti al settore di igiene pubblica, sono esclusi dal riconoscimento economico attribuito a medici ed infermieri in base al Disegno di Legge di Bilancio di Previsione dello Stato’21 e la notizia non può che suscitare grande sorpresa ed amarezza. Tutto ciò premesso impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivarsi prontamente per verificare la veridicità dell’informazione e, eventualmente, esercitare una forte pressione sulle Autorità competenti per sanare tale discriminante che va a colpire quelle professioni sanitarie che, invece, meritano un giusto ed opportuno riconoscimento alla luce del grande sforzo profuso e del notevole rischio a cui sono quotidianamente soggetti”.