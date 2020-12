Piscina comunale di Cervia. Interpellanza della Lega sulla gestione della società “Nuova Sportiva”

I Consiglieri Comunali della Lega di Cervia, Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni e Monica Garoia hanno presentato un’interpellanza con risposta scritta a Sindaco e Giunta, per avere chiarimenti sulla gestione della piscina comunale da parte della società “Nuova Sportiva” di Ferrara.

I consiglieri leghisti pongono le seguenti domande:

– In che modo e da chi è stato comunicato il prolungamento del periodo di gestione (scaduto a giugno 2020) alla società “Nuova Sportiva” di Ferrara?

– In base a quale criterio economico è stato prolungato il contratto a “Nuova Sportiva”? A quanto corrisponde il periodo di prolungamento?

– Perché nel 2019 l’impianto nel mese di giugno è rimasto chiuso solo 2 giorni per l’espletamento dei lavori di manutenzione ordinaria?

– Si consideri che negli anni precedenti, indicativamente dal 2006 al 2018, la piscina rimaneva chiusa, generalmente nel mese di maggio, per un periodo di circa nr. 7 (sette) giorni, lasso di tempo necessario per lo svuotamento delle vasche, come previsto per legge, per la pulizia obbligatoria annuale, vedasi Allegato (punto nr. 11 – Aspetti igienici di gestione – comma 4° dell’Accordo Stato Regioni del 2003).

– Quali sono state le tariffe orarie applicate alle società sportive che richiedevano “spazi acqua”?

– Nel periodo compreso fra ottobre e maggio, (ovviamente negli anni di gestione dalla società “Nuova Sportiva di Ferrara”,) nella fascia oraria pomeridiana (15:00-17:00) le società sportive potevano e\o possono noleggiare “spazi acqua” per fare allenare i propri atleti? In base a quali modalità vengono ovvero venivano assegnate le corsie per allenamento alle società sportive che richiedevano “spazi acqua” per tale scopo?

-E’ mai stato effettuato dal Gestore un intervento all’interno della piscina comunale finalizzato alla creazione di una “sauna finlandese” o di altro servizio per l’utenza?

– “Nuova Sportiva” negli anni passati di gestione eseguì tutti gli interventi previsti dall’appalto?