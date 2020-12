Ravenna. Accolto l’emendamento di Rolando (Lega) sull’estensione del PEBA a tutto il territorio comunale

Ieri, 1 dicembre, il consiglio comunale di Ravenna ha votato la delibera di attuazione al PEBA per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Ravenna è il secondo comune per estensione territoriale più grande d’Italia e per questo motivo purtroppo spesso abbiamo visto diversità di trattamento fra la città e le frazioni del forese e lidi – dichiarano dalla Lega -. Dal momento che non vi era menzione su dove venisse oggettivamente attuato tal piano, è stato depositato in corso di consiglio un emendamento a firma Rolando (Lega) dove è stato chiesto al consiglio di mettere nero su bianco che in tal dispositivo fosse specificata l’estensione a tutto il territorio comunale, accogliendo infine il favore all’unanimità di tutto il consiglio. Esprimiamo grande soddisfazione per questo emendamento, per noi è sempre importante che non vi siano ravennati di serie A e di serie B, l’attenzione appunto su questo concetto a nostro avviso deve costantemente essere alta, puntuale e come in questo caso, non lasciata ad interpretazioni” .