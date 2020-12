Per la Buona Politica esprime soddisfazione per la delega assegnata al Sindaco di Lugo

“Come Gruppo Consigliare Per la Buona Politica non possiamo che esprimere soddisfazione per la delega assegnata al Sindaco di Lugo in seno all’importante organismo della A.U.S.L. Romagna quale la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria. Questo è un organo di coordinamento delle politiche sociali e sanitarie, con funzioni di indirizzo e programmazione, valutazione e vigilanza. Non è certo per spirito campanilistico che affermiamo questo ,in quanto le politiche sanitarie e sociali devono essere affrontate e governate con competenza, equilibrio e conoscenza di tutte le dinamiche che ne compongono la gestione. Negli anni passati ci sono stati dei disquilibri che hanno penalizzato alcuni territori tra i quali quello del lughese. L’assidua frequentazione della C.T.S.S. , come il nostro gruppo sostiene da anni, potrà garantire sicuramente una maggiore conoscenza dei documenti di programmazione , dei vari avvenimenti, dei differenziati bisogni ed esigenze dei territori onde svolgere il ruolo affidato nell’ottica di fattiva rappresentanza delle comunità. Il gruppo consigliare Per la Buona Politica ha più volte sollecitato il Sindaco di Lugo con interpellanze, documenti e proposte sulla sanità affinchè potessero essere poi esaminate in seno alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria. Ne è testimonianza l’ultima risoluzione presentata al Consiglio Comunale il 28.10.20 e discussa il 26 novembre.” Così in una nota il Gruppo Consigliare Per la Buona Politica Lugo.