Marchiani (M5S) attacca Giunta e maggioranza su nomine all’Ospedale: dopo anni di ritardi, “intollerabile l’annuncio dai toni solenni”

Sulle prossime nomine per l’Ospedale di Lugo, Mauro Marchiani del M5S definisce “intollerabile l’annuncio dai toni solenni di una grande svolta… facendo credere di aver elaborato nelle segrete delle stanze della Rocca le soluzioni annunciate via stampa e social web…” perché tutto ciò avviene “dopo mesi di torpore, silenzi e negazioni, protratti da questa maggioranza”. Infatti, dice Marchiani, “le nomine proposte recentemente dal dirigente AUSL Romagna Carradori (è il Direttore generale, ndr) sono vacanti da anni, troppi in verità!”

Marchiani è durissimo nel suo attacco: “Gli stessi attori protagonisti che non hanno controllato e agito prima, ora plaudono, non rendendosi conto che “battono” le mani ad una loro pregressa incapacità di vigilare su quello che ora si evidenzia chiaramente come fosse in atto un depotenziamento nell’Ospedale di Lugo.”

E ancora: “La pandemia ha anche messo in evidenza le politiche perpetrate “criminalmente” negli anni a danno della Sanità Pubblica e dei cittadini che oggi, colpevolmente ignari, soccombono innanzi ai dettami più che al virus. E il diritto alla salute è la base per una convivenza civile. Gli unici che programmaticamente hanno investito in più sulla sanità a livello nazionale sono i 5 Stelle, e con fatti, non parole. Fatti riscontrabili, invece di tante belle parole autocelebrative e autoreferenziali.”

Marchiani ricorda il “lavoro incessante delle forze di minoranza che con alto senso di dovere civico hanno sollecitato più e più volte la giunta” mentre “oggi per puro spirito di propaganda politica, il merito è tutto loro (della maggioranza, ndr), e alle minoranze non vogliono neanche riconoscere l’onore delle armi. Eppure è ancora in sospeso la richiesta di nominare una Commissione apposita sulla sanità già richiesta da oltre un mese. Così ancora una volta questa maggioranza, constatata la imminente crisi di consensi, issa la “bandierona” dell’autoreferenzialità per farla sventolare ad appannaggio del proprio elettorato e non dei propri cittadini… Quando vedrò l’ospedale di Lugo completamente ristrutturato e funzionante, con organico completo e file di attesa inferiori alle medie allora si che potremo dire che la sanità locale funziona” conclude l’esponente Cinque Stelle.