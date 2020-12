Azione Cervia si schiera per la messa a gara decennale delle concessioni balneari, stop vecchie rendite

“Azione con Carlo Calenda è l’unico partito a schierarsi per la messa a gara decennale delle concessioni balneari, in base alla direttiva Bolkestein che il Parlamento ha deciso di disattendere fino al 2033, facendo pagare multe salate ai contribuenti italiani. È giusto tutelare chi ha investito negli stabilimenti con indennizzi e punteggi supplementari nelle gare, altro punteggio va assegnato a chi presenta progetti di tutela ambientale, maggiore accessibilità e innovazione tecnologica, ma il primo aspetto da valutare è il canone offerto, i balneari devono pagare il bene pubblico che usano al suo valore di mercato, come tutte le altre imprese. Pensiamo a bar e ristoranti che pagano affitti esorbitanti, mentre i bagni possono fargli concorrenza pagando canoni irrisori. Non dobbiamo guardare solo alle imprese già esistenti, a quello che già si vede, ma anche a quello che non si vede, alle tante iniziative che non sono nate a causa di concessioni balneari tramandate di padre in figlio, alle opere pubbliche che si potevano realizzare facendo incassare alla collettività dei canoni più alti, invece delle somme ridicole richieste fino ad oggi. Per evitare che le concessioni si concentrino in poche mani basta vietare il subaffitto e ridisegnarne i confini sulle imprese già esistenti, smettiamola di usare la favola delle multinazionali per mantenere vecchie rendite. A livello comunale si può fare un primo passo: proponiamo che le tariffe IMU e TARI delle superfici adibite a bar e ristorante siano le stesse delle attività fuori dalla spiaggia, con una congrua riduzione per la stagionalità.” Così in una nota Azione, Comitato di Cervia.