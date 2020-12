Fagnani (Italia Viva): Premier vuole imporre di delegare futuro del Paese a una task force di oltre 300 consulenti, noi diciamo no

“Recovery Fund, Mes, sono gli appuntamenti del Governo, oggi alla ribalta insieme alle conseguenze sanitarie ed economiche, di una pandemia senza precedenti e alla definizione di un nuovo futuro del Paese. Una occasione unica che l’Europa ci offre. – dichiara Roberto Fagnani coordinatore provinciale di Italia Viva – In una maggioranza politica che governa il Paese, una Regione, una Provincia o una città, non ci possono essere indecisioni, prevaricazioni, ma solo confronto, condivisione, costruzione collettiva nell’interesse dei cittadini e la Governance non può essere delegata, a un tecnico o a una task force che risponde a un uomo forte con pieni poteri, come in passato qualcuno ci indicava. La Governance è politica, scelte e responsabilità, il ruolo del Parlamento non può essere delegato ed è centrale in ogni democrazia.”

“È per questo – continua Fagnani – che Italia Viva ha lavorato in questi mesi per indicare soluzioni, proposte, opportunità e priorità come quelle del rilancio delle opere pubbliche, volano di una crescita economica, e le altre priorità Istruzione e ricerca, digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e rivoluzione verde cyber security, che sono poi sono contenute nella bozza del Recovery plan, ma sono ancora da definire, per potere presentare il piano in Europa, condizione necessaria per poter utilizzare i fondi europei. Ma ancora dopo mesi non siamo pronti, il Parlamento non svolge il suo ruolo, o meglio il Premier ci vuole imporre di delegare il futuro del Paese a una task force di oltre 300 consulenti, un metodo che non condivido e non possiamo condividere. Auspico – conclude Fagnani – che il Premier Conte non ceda a posizioni ideologiche, rispetti gli alleati, il Parlamento e i cittadini. Noi non possiamo votare ciò che non condividiamo.”