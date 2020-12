Ranalli, Sindaco di Lugo, dirigente Pd, spiega il progetto “Radicalità per ricostruire” che lo vede al fianco di Cuperlo

“Non c’è alternativa alla destra senza il PD, ma il PD da solo non basta”. Lo abbiamo verificato ovunque abbiamo votato, in particolare nelle elezioni amministrative locali ma non solo. Domenica si parte dunque per costruire, insieme a tanti, una area politica che non metta in discussione il PD ma apra verso l’esterno e che risponda ai bisogni della società, alle storture e alle contraddizioni che la contemporaneità ci pone davanti. Io ci sarò con Gianni Cuperlo e spero con noi tanti altri.” È ciò che si legge sul profilo Facebook del Sindaco di Lugo Davide Ranalli in questi giorni. Un profilo che ospita spesso contributi di altri politici, intellettuali, esperti e, fra questi, anche gli interventi di Gianni Cuperlo, a cui Ranalli è legato da amicizia personale e politica. Ed ecco quindi che Gianni e Davide partono insieme per il progetto ‘Radicalità per ricostruire‘. Per ricostruire prima di tutto una politica a sinistra che sia anche una “riconnessione sentimentale con le persone che sentono il bisogno di trasformare il mondo.”

L’INTERVISTA

Sindaco Ranalli, a sinistra ne fate una e ne pensate cento. Questa volta cosa state pensando di fare Cuperlo, lei e altri?

“In effetti è così (ride, ndr). Parlando seriamente, noi stiamo semplicemente provando a riportare il dibattito pubblico, quello politico, sulle questioni fondamentali, a cui la sinistra deve guardare con grande attenzione: il futuro, il cambiamento. Questo è un percorso partito il 25 luglio scorso con la presentazione del documento ‘Radicalità per ricostruire’ e con l’assemblea che facemmo a Roma con una bellissima relazione di Gianni Cuperlo. Quel documento di fatto è la base sulla quale noi proviamo a dare voce a tutte quelle istanze che oggi devono essere recuperate nel dibattito pubblico. C’è un’esigenza sopra tutte le altre: quella di recuperare una visione, idee di lungo periodo, perché il Covid ha messo a nudo tante nostre fragilità e storture e la necessità di una trasformazione della società, del mondo.”

Il Covid ci impone però prima di tutto di fare i conti con l’emergenza qui e ora.

“Sì. Questo certamente non va dimenticato e siamo tutti impegnati per superare l’emergenza. Purtroppo però in parte il Covid ci ha anche distolto dalla funzione principale della politica, che non è solo quella di gestire il presente ma di provare a costruire il domani e gettare le basi della speranza in un nuovo futuro.”

Non a caso dentro la vicenda Covid troviamo anche il Next Generation Eu, che viene chiamato impropriamente Recovery Fund e che in realtà dovrebbe chiamarsi in italiano ‘Progetto per l’Europa della futura generazione’: un nome un programma.

“Esattamente. Questo è il tema cruciale. Mi pare che in questi giorni in Italia si stia svolgendo su questo punto un dibattito invece piuttosto stucchevole, con contrapposizioni che nascono non sul merito dei nostri progetti per l’Europa di domani, ma su chi deve gestire le ingenti risorse del Next Generation Ue (209 miliardi, ndr). La gestione è importante, ma cosa ancora più importante è capire a cosa debbono servire queste risorse, dove le impieghiamo, per fare che cosa. È la più grande occasione che finalmente l’Europa ci ha messo davanti in quest’ultimo trentennio, dopo tante politiche anticicliche che non hanno prodotto investimenti. Di questo dobbiamo discutere. E sicuramente questo tema sarà al centro dell’incontro di domenica 13 dicembre, che ovviamente si svolgerà a distanza sulla pagina Facebook ‘Radicalità per ricostruire’, coinvolgendo le tante persone che nelle idee del documento di luglio presentato da Cuperlo si sono ritrovate.”

Lei è sempre stato vicino a Gianni Cuperlo. La sua presenza è molto ‘presente’, ci consenta il gioco di parole, sulla sua pagina Facebook.

“Io ho aderito volentieri, anzi ho lavorato in questi mesi perché partisse questo progetto, questo cammino comune. Perché credo che in questo momento il Partito Democratico e la sinistra abbiano bisogno di una figura come Gianni Cuperlo, non in chiave leaderistica, ma come persona che può portare il suo grande contributo di cultura politica e di idee. Allo stesso tempo, dietro e insieme a Cuperlo ci sono tanti altri, amministratori, intellettuali, persone che lavorano per una visione di cambiamento e di futuro della società in chiave ambientalista, per ridurre le disuguaglianze, per i diritti, l’inclusione sociale.”

Dall’impostazione che è stata data a ‘Radicalità per ricostruire’ pare di capire che non sarà una corrente interna al Pd ma qualcosa di diverso.

“Esatto. È un’area politica e culturale, che vuole stare dentro il dibattito del Pd ma che guarda fuori e dialoga con il tanto che di buono c’è fuori dal Pd e che dal centrosinistra e dalla sinistra aspetta delle risposte.”

In premessa voi dite il Pd è fondamentale, ma il Pd non basta per sconfiggere questa destra e per costruire il futuro. Mi pare questa sia l’idea prevalsa in tutte le ultime competizioni elettorali del resto. Quindi l’idea del Pd a vocazione maggioritaria è definitivamente accantonata?

“In realtà, il Pd quando fu fondato nel 2007 da Veltroni si diede l’obiettivo di sviluppare la sua vocazione maggioritaria. Poi è arrivato il renzismo che ha trasformato la vocazione maggioritaria nella vocazione all’autosufficienza del Pd. Noi vogliamo superare soprattutto quest’idea che il Pd sia autosufficiente. Il Pd è essenziale per ricostruire il centrosinistra e per costruire l’alternativa alla destra in questo paese. Ma da solo non basta. Il Pd è un partito che deve tornare a dialogare con i mondi che sono fuori da noi e che sono più o meno organizzati. Mondi che in certi casi sono stati umiliati dalla politica della sinistra e del centrosinistra e che debbono ritrovare un loro protagonismo, una interlocuzione positiva con la politica.”

Quali sono i mondi più importanti a cui volete guardare?

“Penso al mondo del lavoro in tutte le sue declinazioni, dal sindacato alle associazioni di rappresentanza degli interessi e delle categorie. Penso alle tante esperienze nate per discutere di politica ma non hanno trovato nei partiti la risposta alle loro istanze.”

Le Sardine per caso?

“Sì, ma non solo. Ci sono tanti mondi. Fondazioni culturali, associazioni, gruppi. Chi è impegnato nel mondo del volontariato, chi sul terreno dell’ambientalismo.”

I giovani di Fridays For Future.

“Sì, ci sono loro e poi c’è la cittadinanza attiva, penso all’esperienza molto affascinante del Forum sulle disuguaglianze di Fabrizio Barca, penso a riviste spesso messe in piedi da giovani. Sono tutte esperienze che non chiedono di entrare nel Pd ma che vogliono interlocutori con cui discutere di problemi del pianeta, della società italiana, con cui cercare soluzioni nuove a problemi concreti, per esempio nell’organizzazione delle città.”

Ranalli chi c’è a Ravenna con lei, in questa nuova avventura?

“Sto lavorando sul territorio per capire chi avrà voglia di camminare insieme a noi e dare una mano. Ed è una cosa che verificheremo soprattutto dal 13 dicembre in poi. Io scelsi di appoggiare Gianni Cuperlo già nel 2013 e lo scelsi quando per qualcuno quello schierarsi doveva significare rinunciare a candidarmi a fare il Sindaco di Lugo. Ho continuato a sostenere le idee di Cuperlo pur essendo rispettoso di tutti i segretari Pd che sono venuti dopo, perché è giusto così. Ho sempre continuato e continuo ad essere amico e vicino alle idee di Gianni, per questo le sostengo e sono convinto di questo progetto ‘Radicalità per ricostruire’. Per ricostruire prima di tutto una politica a sinistra che sia riconnessione sentimentale con le persone che sentono il bisogno di combattere le ingiustizie e di trasformare il mondo.”