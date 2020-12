Faenza, parla Niccolò Bosi, l’uomo del record di preferenze, presidente del Consiglio comunale dopo km e km a piedi e in bici

Dall’alto delle sue 1.111 preferenze personali ottenute alle elezioni comunali di settembre ha dato un grande contributo all’affermazione del Partito Democratico e così è arrivato ad essere eletto all’unanimità presidente del Consiglio comunale. Il 36enne Niccolò Bosi, per tutti “Cocco” Bosi, si è subito calato in questo nuovo importante compito, che non è semplicemente “dirigere il traffico” nei lavori dell’Assemblea faentina. “Mi piace definirmi ‘faentino doc appassionato’ dal 1984; sono diplomato al Liceo ‘Torricelli’ nel ramo sociopsicopedagogico” dice. Bosi ha poi frequentato l’Università di Bologna, interrompendo il percorso di studi per dedicarsi al lavoro. “Mi mancano due esami da superare per laurearmi: appena potrò, tornerò a studiare e ce la farò. Da anni faccio il bagnino e l’istruttore alla piscina comunale di Faenza: ora non mi è più possibile, ma mantengo i contatti. Al mondo della piscina sono molto legato e gli devo molto, non solo sotto l’aspetto lavorativo, perché è un posto molto “popolare”: alla piscina di Faenza si possono trovare tutte le fasce sociali della città, dai più ricchi a chi si ritrova in difficoltà economiche, e tutte le fasce di età. È un valore aggiunto potersi relazionare sia con ultraottantenni sia con adolescenti e come gruppo di lavoro è una famiglia” dichiara Bosi.

Di Niccolò Bosi si trovano le prime tracce in politica nel 2010 quando fu candidato Consigliere comunale nella lista del Partito Repubblicano Italiano nella sua ultima infruttuosa apparizione elettorale a Faenza.

“Mi coinvolse soprattutto il referente faentino Claudio Ossani, di cui sono amico dai tempi del liceo e che stimo tantissimo; dal periodo scolastico in avanti mi sono sempre interessato alla politica nelle sue varie sfaccettature, – continua Bosi – ma al tempo stesso sono rimasto distante dalle esperienze delle federazioni giovanili all’interno dei partiti, in quanto all’epoca erano realtà impenetrabili. Sono stato scout e volontario per un decennio nella Croce Rossa.”

Nel 2010 nasceva la Faenza pre-renziana in seno al Pd e al centrosinistra il cui successo alle urne portò al governo la prima Giunta del sindaco Giovanni Malpezzi, da cui rimase fuori proprio il Pri: Cocco Bosi fu il più votato dei suoi con 75 preferenze.

“Andai anche abbastanza bene; comunque fu una bella esperienza. Ho sempre pensato che l’essere repubblicano più che una fede politica è una filosofia, una grande ideologia”.

Dal 2010 al 2015 va registrato il suo avvicinamento al Partito Democratico, nato con le elezioni primarie il 14 ottobre 2007 dalla fusione tra “Democratici di Sinistra” (Ds) e “La Margherita”.

“A livello elettorale sono stato vicino all’area dei Ds e nel 2015 mi tesserai al Pd e, un po’ per caso attraverso l’amicizia con il segretario Roberto Pasi, mi candidai consigliere nella sua lista.”

Il responso delle urne fu: il più votato del Pd con 410 preferenze, lasciandosi alle spalle autorevoli concorrenti, ingresso nel Consiglio comunale, a seguire cinque anni e mezzo da capogruppo.

“È stata un’esperienza importante che mi ha fatto crescere. D’animo io sono battagliero con idee forti, salde e definite; non ho problemi a riconoscere i miei errori e a cambiare.”

Con le elezioni del 20 e del 21 settembre scorsi è arrivato il “botto” delle 1.111 preferenze personali. Per farne comprendere l’entità basta notare che come voti di lista il Movimento 5 Stelle è arrivato a quota 1.317, Italia Viva a 1.139 e, nell’area dell’opposizione, Insieme per Cambiare a 1.314. Per prendere in prestito il gergo del calcio si potrebbe dire che lei fa “partito da solo”. Qual è il segreto?

“Ho fatto tantissimi chilometri, in bicicletta e soprattutto a piedi, e spesso assieme al mio cane Rufus che non ne poteva più: ho camminato con una media di dieci chilometri al giorno, secondo quanto mi ha segnalato il contapassi dello smartphone.”

Si poteva ottenere comunque un ottimo risultato anche con molta meno fatica. Cosa l’ha spinta a tanto impegno in particolare in campagna elettorale?

“Una questione di principio. Percepisco l’impegno in politica come servizio nei confronti delle persone alle quali si chiede fiducia e il primo elemento è impegnarsi in prima persona, con tempo, fatica ed altro. Ci tenevo a rimettermi alla prova delle urne e chiesi al Pd di essere nuovamente candidato per il Consiglio, dopo cinque anni.”

Ha chiesto fiducia dopo un mandato e l’ha ottenuta con un risultato clamoroso. Ora però come fa a ripagare tale fiducia visto che, essendo diventato presidente del Consiglio comunale, ha assunto un ruolo istituzionale e non siede fisicamente assieme agli altri consiglieri che portano istanze, proposte e battaglie?

“Da consigliere comunale del Pd per cinque anni ho incontrato tante persone, perché sono convinto che da questi confronti nascano idee migliori, si analizzano molti più aspetti: a questo ho sempre tenuto molto. Non è che io abbia chiesto fiducia sul fare cosa: ho chiare in testa un’idea di città e un’idea di comunità che ho sostenuto fortemente durante la campagna elettorale, visioni che ho trasmesso al nostro candidato sindaco per dargli sostegno. Ora mi trovo in un ruolo di rappresentanza e di garanzia e desidero, comunque, ripagare la fiducia avuta dagli elettori: posso contare sulla Giunta, sui consiglieri del mio partito.”

Ha vissuto come una sofferenza, a fine febbraio 2017, la scissione di “Articolo Uno” dal Pd a livello nazionale, con ricaduta a Faenza dove dei 12 consiglieri Democratici, 3 sono passati alla formazione guidata dal ministro Roberto Speranza, peraltro senza uscire dalla maggioranza?

“Non come una sofferenza, come un dispiacere di tipo “politico” non personale, perché sono convinto che la “casa dei social-liberali” debba essere una sola: se non c’è la capacità di confrontarsi all’interno, di fare sintesi per essere un blocco forte e portare avanti istanze insieme è una sconfitta. Nella nostra area politica molte volte ci si divide perché non si vuole accettare di fare un po’ di sintesi; e con la sintesi per forza di cose bisogna cedere su qualche posizione, non si può ottenere tutto. Questo vale anche per “Italia Viva” e per “Azione”, con i distinguo del caso. Agendo in questo modo, si rafforzano i nostri oppositori, perché si perde forza elettorale, che risiede nei numeri.”

Che margine di manovra ha la figura del presidente del Consiglio comunale?

“Tengo a sottolineare prima di tutto che il Consiglio rappresenta il più alto ruolo di rappresentanza all’interno della città, il luogo dove i vari orientamenti ideologici e politici discutono per portare avanti soluzioni per l’immediato e il prossimo futuro della comunità di cui facciamo parte. Senza il Consiglio, per esempio, non si fa il bilancio del Comune. È centrale anche la dialettica tra il Consiglio e la Giunta che è finalizzata a ottenere buone deliberazioni. Il ruolo dei Gruppi consiliari, soprattutto della maggioranza, è nel confronto continuo con la Giunta: la discussione non avviene solo nell’Aula consiliare. È poi fondamentale che venga capito il ruolo del Consiglio: deve essere una “condizione mentale” degli stessi consiglieri; si sta lì perché si sta rappresentando una parte importante della città, che va conosciuta. Il consigliere deve conoscere la città, i cittadini, le tensioni, le positività: è da questi elementi che deve articolare le proprie azioni. È difficile ed impegnativo: se fatto bene, il “lavoro” del consigliere consiste anche nello studiare pagine e pagine di documenti spesso di carattere tecnico, ad esempio quelli del bilancio. Dato che il Consiglio insediatosi in ottobre vede al suo interno molti elementi alla prima esperienza, sto organizzando una serie di incontri formativi tecnici con i dirigenti dell’Unione della Romagna Faentina affinché, quando si trovano ad affrontare una delibera, ad esempio di bilancio o di urbanistica, sappiano da subito di cosa si sta parlando, perché ovviamente nessuno nasce imparato. Per ora abbiamo realizzato un incontro con la dirigente Cristina Randi dell’area finanziaria per apprendere come si compone un bilancio comunale, che non è semplice, e un incontro con il dirigente Lucio Angelini sull’urbanistica e il territorio.”

Vogliamo dire che il presidente organizza i lavori del Consiglio comunale?

“Certamente, è il garante che deve fare in modo che tutti i consiglieri siano in grado di svolgere al meglio la loro funzione, quindi anche fornendo loro gli strumenti idonei. Sono contento per la precedente legislatura, dove indipendentemente dalle divisioni ideologiche e politiche ho sempre avuto, da capogruppo del Pd, buone relazioni con le minoranze.”

La campagna elettorale ha avuto fra i temi politici principali l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina (Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese, Solarolo) che ha una Giunta composta dai sei sindaci e un Consiglio formato da eletti nelle rispettive città, rispettando le proporzioni di lista. Come muoversi tra “sovrapposizione” di ruoli e il valore aggiunto dato da un territorio più vasto?

“Il rischio è che ci sia della ridondanza. Un momento fondamentale nella vita dell’Urf lo si è avuto nel 2019 con la modifica del suo Statuto. Terminato il percorso di trasferimento delle funzioni dai Comuni all’Urf era necessario, e si sono avute la forza e la volontà di farlo, di andare a modificarlo per evitare che si snaturasse l’importanza politica dei singoli Consigli comunali rispetto al tema dell’Unione, perché molto spesso la discussione politica avviene proprio nei Consigli comunali anziché in quello dell’Urf. Con la modifica dello Statuto si è per esempio evitato il rischio che una delibera di urbanistica faentina venga discussa esclusivamente nel Consiglio dell’Urf. Da qui il rischio della ridondanza, ossia che una questione urbanistica faentina passi dal Consiglio faentino che dà l’indirizzo a Consiglio dell’Urf che è chiamato a deliberare. Ad oggi non si sono mai verificate situazioni dove l’indirizzo dato da un Consiglio comunale fosse poi disatteso dal Consiglio dell’Urf.”

Allora perché non una fusione di questi sei Comuni di un territorio sostanzialmente omogeneo?

“C’è un problema normativo. Si tratta della rappresentanza dei territori. Come si rappresenta Casola, o Brisighella? In Italia abbiamo l’esempio di una possibile soluzione: il Comune di Roma Capitale che è strutturato in Municipi con funzioni chiare e capacità di spesa. Non sono quartieri, ma piccoli Comuni, con Consigli, competenze, una rappresentanza politica che a volte è diversa da quella del Comune centrale. Credo che adesso, con la modifica dello Statuto, la nostra Unione sia uno strumento valido; sarà da vivere e lo capiremo. Per i Comuni più piccoli le strutture dell’Urf sono un grande vantaggio: la sfida è mantenere il presidio sul territorio.”