Martedì 15 dicembre si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 15 dicembre, alle 15, si riunisce il consiglio comunale di Ravenna, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc. A inizio seduta è in programma la trattazione dei seguenti question time: “Camerlona, invasa dal fogliame, chiede soccorso stradale” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Ritorno a scuola e trasporto pubblico, quali garanzie?” presentato da Mariella Mantovani (Art.1-Mdp) e Michele Distaso (Sinistra per Ravenna); “Carenze di personale infermieristico all’ospedale di Ravenna” presentato da Massimo Manzoli (Ravenna in Comune).

Seguiranno l’esame e la votazione delle seguenti proposte di deliberazione: “Approvazione dello schema di accordo territoriale P.i.a.e./P.a.e. ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 24/2017”, che verrà illustrata dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani; “Approvazione assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022 – terza variazione al bilancio di previsione 2020-2022 dell’Istituzione Museo d’arte della città”; “Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Museo d’arte della città”; “Approvazione assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022- terza variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 2020-2022 dell’Istituzione biblioteca Classense”; “Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione biblioteca Classense”, che verranno presentate dall’assessora alla Cultura Elsa Signorino.