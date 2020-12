Trasporto pubblico locale: Articolo Uno e Sinistra per Ravenna chiedono chiarimenti sulle condizioni e garanzie

I consiglieri comunali di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna, Mariella Mantovani e Michele Distaso, presenteranno domani 15 dicembre in occasione del Consiglio Comunale un Question Time riguardante le condizioni e le garanzie del trasporto pubblico locale, in relazione in modo particolare al ritorno a scuola e alla ripresa della didattica in presenza in molti istituti del territorio comunale.

Infatti, è da considerare il fatto che con il Dpcm del 3 dicembre 2020 è stata prevista la ripresa della didattica in presenza nelle scuole superiori per almeno il 75%, che sui mezzi pubblici è prevista la percentuale di capienza del 50%, che grande percentuale degli studenti e delle studentesse ravennati risiede fuori dal centro città e che, date le caratteristiche del territorio comunale molti studenti e pendolari rimangono anche per più di un quarto d’ora sui mezzi di trasporto.

I consiglieri sottolineano come sia fondamentale che venga garantito un rientro a scuola il più sicuro possibile, a maggior ragione nella consapevolezza che l’andamento dei contagi nel territorio ravennate, ad oggi, rimanga ancora su livelli di guardia e che per prevenire la diffusione del contagio è opportuno prevedere una disponibilità di mezzi per andare al di sotto del 50% delle capienze.

Per questi motivi, i consiglieri chiedono al Sindaco e alla Giunta:

– Se sia stato programmato il potenziamento dei mezzi sulle linee di trasporto;

– Se siano stati programmati scaglionamenti o diversificazioni degli orari di ingresso degli studenti;

– Se siano previste o siano state analizzate altre attività da mettere in campo per consentire un rientro a scuola il più in sicurezza possibile.