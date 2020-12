Rifiuti, Bonaretti (M5S Cervia): “Necessità di miglioramento dei processi di gestione della raccolta”

“Abbiamo tristemente appreso, negli scorsi giorni, i dati diffusi da Legambiente, i quali riportano le stime relative allo smaltimento e alla differenziazione dei rifiuti in Emilia Romagna secondo cui Ravenna è la peggiore in regione con 314 kg di rifiuti per abitante mandati a smaltimento e solo il 59,3 % di raccolta differenziata – scrive Pierre Bonaretti, Capogruppo M5S Cervia . – La media regionale è rispettivamente di 194 kg e 70,9 percento. Sono dati che, se confermati, reputiamo inaccettabili e frutto di un evidente necessità di miglioramento dei processi di gestione della raccolta. Crediamo che un Comune che si è sempre definito attento alle questioni ambientali, come Cervia, non possa restare indifferente di fronte alla maglia nera della sua provincia. Chiederemo a tutto il Consiglio comunale, attraverso un ordine del giorno, di impegnare l’Amministrazione nel contattare gli enti preposti (Legambiente, Atersir, Hera) per entrare in possesso dei dati relativi alla produzione e allo smaltimento di rifiuti riguardanti la nostra città. Questi dati, se dovessero confermare il trend negativo, dovranno essere l’oggetto di un confronto tra l’ente comunale e l’ente gestore attraverso un’apposita Commissione consiliare. Siamo certi del fatto che le forze politiche in Consiglio comunale sceglieranno, per coerenza con l’interesse sul fronte ambientale dimostrato in precedenti occasioni, di appoggiare la nostra richiesta”.