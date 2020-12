Nuovi medici di base a Punta Marina e Marina di Ravenna. Il ringraziamento del segretario Pd Marco Frati

“Sono stati nominati i due nuovi medici di medicina generale per le sedi di Marina di Ravenna e Punta Marina che sostituiranno i due medici andati in pensione e che avevano lasciato parzialmente scoperti i due territori. Un passaggio delicato ed importante – ha commentato il segretario comunale del PD Marco Frati – per tutta la comunità dei due paesi. Il ringraziamento va a chi si è prodigato per ottenere questo risultato, a partire dall’amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco e dell’Assessore Cameliani alla AUSL e in particolare la dott.ssa Mazzoni. Inoltre ringrazio il PD di Punta Marina e Marina di Ravenna che in questi mesi hanno sempre tenuto aperto un canale di comunicazione con la cittadinanza raccogliendone le preoccupazioni e fornendo aggiornamenti sul tema. In questo momento così difficile e complicato è molto importante investire sulla medicina di prossimità a partire dal ruolo fondamentale dei medici di base.”