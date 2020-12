Question time di Ancisi (LpRa) sui manifesti anti-abortisti oscurati: comportamento contraddittorio del Comune

Ancisi (LpRa) interviene sui manifesti sulla pillola RUE486 affissi sui muri delle strade dal Comune e dallo stesso Comune rimossi. “Essendo ciò avvenuto all’insaputa della committenza, che aveva onorato tutti gli obblighi e i carichi propri, si tratta di una pagina disdicevole per la pubblica amministrazione a prescindere da qualsiasi dibattito politico sui contenuti. Prestando anche il fianco ad azioni giudiziarie in quanto operazione arbitraria, mi corre l’obbligo di chiedere spiegazione al sindaco dei suoi aspetti più paradossali” scrive Ancisi, che aggiunge: “Il competente servizio del Comune di Ravenna aveva visionato la grafica e il messaggio dei manifesti. Non trovandovi evidentemente contenuti contrari ad alcuna normativa vigente, ha provveduto ad affiggerli. La successiva loro rimozione rappresenta quindi, in primo luogo, un comportamento contraddittorio. Casomai, essendo l’Italia uno stato di diritto, si sarebbe dovuto contestare alla committenza le supposte violazioni di legge, riconoscendole il diritto di esporre le proprie ragioni prima di qualsiasi azione a suo carico.”

“Nella decisione ha avuto ruolo e influenza, per affermazione del Servizio Entrate, anche il Comune, inteso esplicitamente come dirigenza politica, essendo avvenuta dietro richiesta di “tempestiva rimozione dei manifesti comparsi in città in queste ore”, firmata da Ouidad Bakkali come “Assessora alle politiche e cultura di genere”, in veste dunque, nella materia in oggetto, di sindaco facente funzioni. – continua Ancisi – Tutto ciò può essere facilmente impugnato come violazione di un principio cardine della pubblica amministrazione italiana che attribuisce assoluta autonomia alla dirigenza tecnica da quella politica nella gestione dei servizi o attività che le sono dati in carico (vedi, in particolare l’art. 107 del Testo Unico che regola tra l’altro i Comuni). La gestione di tutte le pratiche delle affissioni era affidata da sempre ad una bravissima impiegata (che non conosco e non so neanche chi sia)… bruscamente, per non dire peggio, rimossa da questa funzione, immediatamente assegnata ad altra persona del medesimo livello. C’è sicuramente qualcosa che non va alla radice del servizio, ma che se ne scarichi le colpe sull’anello debole è prima di tutto un’offesa alla dignità di una persona che fa onestamente il proprio lavoro, impossibilitata anche a difendersi, a meno che non battano un colpo i sindacati dei lavoratori” conclude Ancisi.

Diffida degli antiabortisti al Comune: “Riaffiggere immediatamente i manifesti”

Dopo l’oscuramento dei manifesti, Pro Vita & Famiglia e Associazione culturale San Michele Arcangelo parlano di “un’indebita rimozione da parte del Comune. Un sopruso indegno di una società democratica… Per questo, al Comune è stata appena notificata una diffida attraverso l’avvocato Francesco Minutillo contro la censura, per le ipotesi di reato di abuso d’ufficio in atti di discriminazione politica e condotte diffamatorie da parte dell’assessore Ouidad Bakkali e dei funzionari amministrativi e politici del Comune di Ravenna coinvolti nell’incredibile vicenda: intimando allo stesso Comune di riaffiggere immediatamente i manifesti.”