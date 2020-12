Pd, Insieme per Lugo, Pri, Sinistra per Lugo e Verdi: finalmente Lugo avrà il suo corso universitario

“Il Sindaco Davide Ranalli ha presentato a Lugo il nuovo Corso di Laurea in Meccatronica dell’Università di Bologna che partirà dall’anno accademico 2022 e si svolgerà nell’area ex Iter. Il recupero di un’area da tempo abbandonata e che ha rappresentato una ferita per il tessuto economico della città, si accompagna a un nuovo progetto che avvicina il mondo del lavoro lughese all’università. Fra gli obiettivi del programma di mandato di Davide Ranalli, sostenuto da tutte le forze della coalizione, Insieme per Lugo, Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano, Sinistra per Lugo e Verdi, c’era proprio il sostegno “all’innovazione del tessuto produttivo, favorendo la creazione di reti d’imprese, valorizzando l’organizzazione di filiera e cluster pubblico-privato con enti di ricerca, a partire dall’università, per potenziare le capacità di innovazione tecnologica ed internalizzazione delle nostre imprese”, nonché l’impegno a “portare a Lugo una sede universitaria che tenga conto delle eccellenze del nostro territorio, delle imprese e dei settori che caratterizzano la nostra area, come l’agroalimentare, il biomedicale, il settore culturale, quello manifatturiero e meccanico.” Alla fine di un anno difficile per tutti, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista economico, guardiamo con favore a questa operazione fortemente voluta dalla coalizione di Governo fin dalla prima stesura del programma e ci congratuliamo col Sindaco e con tutti gli attori di quest’impresa. Un’operazione che porterà formazione, innovazione e lavoro nel nostro territorio, offrendo nuove opportunità per i giovani e per il loro futuro lavorativo e che lo farà senza consumare territorio, ma recuperando un’area ormai non più utilizzata, a dimostrazione che la nostra comunità è in grado di cambiare, crescere e rinnovarsi. Finalmente Lugo avrà il suo corso universitario.” Così in una nota congiunta Insieme per Lugo, Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano, Sinistra per Lugo e Verdi.