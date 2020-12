Tampon Tax: detassazione degli assorbenti mestruali, se ne discute in consiglio comunale a Cervia

Partito Democratico di Cervia, Cervia Ti Amo e Insieme per Cervia portano in consiglio comunale la questione, ampiamente dibattuta a livello nazionale, della cosiddetta “Tampon tax”.

Si tratta sostanzialmente dell’iva applicata a tutti i dispositivi mestruali, tamponi per l’appunto, ma anche assorbenti e coppette, che attualmente è fissata al 22%, come per ogni altro bene di consumo. La richiesta dei tre gruppi è che si possa verificare, con le Farmacie Comunali, la possibilità di applicare prezzi contenuti, anche predisponendo un minor margine di guadagno su questi prodotti, che sono per tutte le donne in età fertile beni di necessità primaria ed ineludibile.

Inoltre, si segnala la necessità di mettere in campo “ogni altra eventuale iniziativa per migliorare la disponibilità e l’educazione all’uso di questi prodotti da parte delle donne ed in particolare delle fasce più svantaggiate” oltre a “sensibilizzare le attività similari che distribuiscono questi prodotti in merito alla proposta in oggetto, con l’auspicio che una diffusa e approfondita campagna di informazione possa garantire un coinvolgimento su tutto il territorio”.

I tre gruppi, nell’ordine del giorno proposto in discussione al consiglio chiedono inoltre di “sollecitare il Governo ed il Parlamento a prevedere un’immediata riduzione dell’aliquota, per arrivare poi alla totale detassazione dei beni essenziali alla salute ed all’igiene femminile”, ma anche “a richiedere alla Regione Emilia Romagna di attuare una virtuosa azione per consentire a tutte le under 26, tramite consultori pubblici, la distribuzione gratuita di assorbenti (come già avviene per i dispositivi anticoncezionali)”.

Secondo un calcolo, riportato nel documento, una donna, dalla pubertà alla menopausa, si stima che affronti circa 520 cicli mestruali che durano in media 28 giorni e comportano 3-5 giorni di mestruazioni. Prevedendo l’utilizzo in media di 4 assorbenti al giorno si ottiene un totale di 12 mila assorbenti nell’intero arco di vita. Il prezzo medio di una confezione di assorbenti è di 4 euro per una spesa annuale di circa 126 euro di cui 22,88 euro come Imposta sul Valore Aggiunto.