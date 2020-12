PD di Cervia esprime grande soddisfazione per la presentazione del Liceo Linguistico

Il segretario PD Cervia Mauro Conficoni esprime tramite nota stampa profonda soddisfazione per la presentazione del liceo linguistico cervese: “Era un punto importante del programma elettorale del sindaco Massimo Medri e dall’anno Scolastico 2022-2023 sarà̀ finalmente realtà̀. Al termine di tutto l’iter procedimentale è stato infatti presentato in conferenza stampa nella giornata di martedì̀ 22 dicembre il Liceo che insieme all’ alberghiero darà vita al nuovo Istituto di Istruzione Superiore “Tonino Guerra”. Oggetto di discussione da decenni, Cervia necessitava di un centro di formazione liceale. La scelta non poteva che ricadere su un linguistico, vista la vocazione cervese al turismo e le continue connessioni internazionali. Il liceo era stato inoltre richiesto direttamente dalla cittadinanza e in particolare dagli studenti delle ultime classi delle scuole medie che in un questionario di qualche mese fa avevano espresso interesse per un liceo linguistico nel nostro comune. In un momento tanto difficile per anche tanti nostri concittadini, come PD di Cervia supportiamo con forza la scelta di investire nel futuro, nella scuola e nella formazione”.