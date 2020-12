Si riunisce il consiglio comunale di Faenza in videoconferenza: l’ordine del giorno dei lavori

Convocato per martedì 22 dicembre alle 20 il Consiglio Comunale di Faenza. La seduta, considerata l’emergenza sanitaria e visto il D.L. 18/2020, si terrà in videoconferenza (link pubblico: https://www.consigli.cloud/faenza/Live.aspx).

Nel corso della seduta verrà discusso il seguente ordine del giorno:

Svolgimento di interrogazioni

Metanodotto Imola-Forlì-Cesena DN 200 (8″) – variante DN 200 (8″) per rifacimento attraversamento linea FS Russi-Faenza al km 13+615, MOP 64 bar e relative dismissioni, comportante variante agli strumenti di pianificazione urbanistica. Progetto definitivo, nuova espressione di indirizzo a seguito di osservazione (relatore Ass. Ortolani) – delibera immediatamente eseguibile

Revisione periodica 2020 delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione (relatore Ass. Fabbri A.) – delibera immediatamente eseguibile

Indirizzi per l’approvazione del regolamento unico di contabilità (relatrice Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile

Ordine del giorno “Estate 2021 e rilancio economico del centro storico post emergenza Covid-19” (presentato dal gruppo consiliare Per Faenza)

Mozione “Promuovere uno sviluppo integrale in risposta all’emergenza Covid-19” (presentata dai gruppi consiliari Faenza Cresce, Partito Democratico)

Ordine del giorno “Sostegno alle imprese tramite incentivi e agevolazioni post emergenza Covid-19” (presentato dai gruppi consiliari Insieme per Cambiare, Partito Democratico, Faenza Cresce, Italia Viva)

Ordine del giorno “Mobilitazione per il rilascio di Patrick George Zaki” (presentato dai gruppi Partito Democratico, Faenza Cresce)