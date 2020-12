Si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori  

Oggi, martedì 22 dicembre, alle 15, si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta è in programma la prosecuzione dei lavori sul bilancio comunale, avviata nella seduta dello scorso giovedì 17 dicembre, con l’esame e la votazione delle seguenti proposte di deliberazione “Approvazione nota di aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.)”; “Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2021”; “Approvazione bilancio di previsione 2021/2023”, presentate dall’assessora al Bilancio Valentina Morigi.

Seguirà la trattazione dei seguenti question time: “Scivoloni del Comune su un manifesto sgradito” di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna; “Rissa in centro storico: necessario un maggiore pattugliamento da parte della Polizia locale”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna.

Successivamente si passerà all’esame e votazione delle proposte di deliberazione:

“Proroga convenzione tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria generale”, presentata dall’assessore al Personale, Massimo Cameliani;

“Riconoscimento della spesa ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 derivante da sentenze esecutive causa registro 1874/19” da parte dell’assessore alla Polizia locale Eugenio Fusignani; “ Proposta per la rimozione dai vincoli convenzionali gravanti sugli alloggi in piani di zona per l’edilizia economica popolare a seguito di modifiche introdotte dal decreto ministeriale 151 del 28/09/2020 e sostituzione delle delibere di consiglio comunale 108938/120 del 27/09/2012 e 71636/29 del 21/03/2017”, a cura dell’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte