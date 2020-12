Si riunisce il consiglio dell’Unione della Romagna Faentina: l’ordine del giorno dei lavori

Mercoledì 23 dicembre si terrà il Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, alle ore 18:30, in modalità video conferenza.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente

Ordine del giorno a sostegno del distaccamento dei Vigili Del Fuoco Volontari Di Casola Valsenio. (presentato dal gruppo consiliare Uniti Per L’unione).

Svolgimento di interrogazioni.

Ratifica delibera Giunta n. 157 del 23/11/2020 assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art 175 commi 4 e 5 e art. 42 del dlgs. 267/2000 (relatore assessore Briccolani Stefano) – immediatamente eseguibile.

Revisione periodica 2020 delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione (relatore assessore Briccolani Stefano) – immediatamente eseguibile.

Approvazione del regolamento unico di contabilità a seguito degli indirizzi approvati dai consigli degli enti aderenti all’Unione della Romagna Faentina (relatore assessore Briccolani Stefano) – immediatamente eseguibile.

Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno – modifiche ed integrazioni (relatore assessore Briccolani Stefano) – immediatamente eseguibile.

URF – approvazione convenzione fra l’Unione della Romagna Faentina e l’associazione SOS Donna ODV di Faenza, per l’affidamento in uso dei locali destinati a case rifugio ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza e connessi servizi integrativi e di supporto per gli anni 2021-2022-2023 (relatore assessore Nicolardi Alfonso) – immediatamente eseguibile. (prop. N. 7671)

Approvazione convenzione tra l’Unione della Romagna Faentina, il comune di Riolo Terme e l’ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna, per l’utilizzo da parte dell’ente di gestione di strutture tecniche e amministrative dell’unione e del comune, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023. (relatore assessore Nicolardi Alfonso) – immediatamente eseguibile.

Metanodotto Imola-Forlì-Cesena DN 200 (8″) – variante DN 200 (8″) per rifacimento attraversamento linea FS russi-Faenza al km 13+615, MOP 64 bar e relative dismissioni, comportante variante agli strumenti di pianificazione urbanistica. Progetto definitivo, nuova espressione di parere a seguito di osservazione. (relatore assessore Luca Della Godenza) – immediatamente eseguibile.

Programmazione dei lavori pubblici – approvazione schema di programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 in vista dell’approvazione del documento unico di programmazione 2021/2025, annualità 2021 e del bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (relatore assessore Luca Della Godenza) – immediatamente eseguibile

Sarà possibile assistere alla seduta del Consiglio in diretta streaming attraverso la nuova piattaforma https://www.consigli.cloud/unioneromagnafaentina/Live.aspx. o sulla pagina Facebook dell’Unione.