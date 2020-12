Bucci e Verlicchi (La Pigna) chiedono di prolungare le celebrazioni dantesche al 2022

“Prolungare le celebrazioni dantesche al 2022 per sostenere la ripresa economica di Ravenna”. È questa la richiesta della Pigna alla vigilia di Natale che chiede al Sindaco Michele de Pascale di prendere posizione. “La pandemia che si è scatenate in questi mesi in Italia e nel mondo, ha determinato l’applicazione di restrizioni e limitazioni imposte per contrastare la diffusione del Covid-19, con inevitabili conseguenze sui flussi turistici del nostro territorio. I danni economici sulle attività commerciali, culturali, ricettive, della ristorazione, del turismo e dei pubblici esercizi aggravano un comparto già in forte crisi. – scrivono il presidente della Pigna Maurizio Bucci e la consigliera Veronica Verlicchi – D’altra parte, le celebrazioni del VII Centenario della morte di Dante Alighieri sono un’occasione imperdibile per gli operatori economici di Ravenna e per il rilancio dell’economia di tutto il nostro territorio. Posticipare la fine delle celebrazioni dal 2021 al 2022, rappresenterebbe un’opportunità per favorire l’afflusso di turisti nel post pandemia.”