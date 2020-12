Lista per Ravenna sui pagamenti al Comune con F24 e sugli spostamenti a Natale

In occasione degli attuali avvisi di pagamento della rata unica 2020 per la TARI (tassa rifiuti), è stata elencata una lunga serie di modalità con cui provvedere al saldo, ma non l’F24. Lista per Ravenna ha protestato per questo. La Giunta comunale, rispondendo il 16 dicembre scorso ad un’interrogazione di LpRa “ha riconosciuto di avere sbagliato, assicurando che non lo farà più a partire dalla prima rata TARI del 2021” scrive Ancisi in una nota, aggiungendo “Siccome però la rata unica 2020 può essere pagata fino al 31 marzo 2021, Lista per Ravenna ha presentato martedì scorso in Consiglio comunale, nell’ultima seduta fiume di fine anno, un ordine del giorno intitolato “Agevolare i cittadini sui pagamenti della TARI con l’F24”. L’OdG è stato bocciato. “Tuttavia la discussione non è stata inutile – aggiunge Ancisi – giacché il PD ha espresso la convinzione che si debba “mettere a conoscenza dei contribuenti TARI, attraverso sia la stampa, cartacea ed on line, che ‘Ravenna Informa’, un comunicato congiunto Comune/HERA sulla possibilità di pagare entro il 31 marzo la rata unica 2020, che permane anche oltre la scadenza del 28 febbraio (data finora del passaggio obbligatorio al sistema PagoPA), utilizzando l’F24, da compilare presso gli istituti bancari”. Piutost che gnit l’è mei piutost, ci tocca dire.”

Lista per Ravenna si offre di redigere l’autodichiarazione per le persone meno pratiche, che debbono spostarsi durante le feste in ‘zona rossa’

Ecco la nota di Lista per Ravenna: “Che da oggi tutta Italia sia diventata zona rossa per 10 giorni (festivi e prefestivi) su 14 (28, 29,30 dicembre e 4 gennaio) ci fa sembrare sottoposti ad un Natale/fine anno in lockdown totale. L’obiettivo è nobile. Indurre la gente a ridurre all’osso gli spostamenti, onde porre freno ai raggruppamenti e assembramenti tra persone, causa principale di diffusione dei contagi da covid. L’accavallarsi di decreti a ripetizione del presidente del Consiglio col decreto legge 172 del 18 gennaio (“Decreto Natale”), che li richiama tutti, rende però difficile capire come e quando muoversi in mancanza dei soliti comprovabili motivi di salute, lavoro od acquisti di urgente necessità, da autodichiarare alle forze dell’ordine se richiesti. Ma è proprio questo decreto legge che rende possibile un’ampia libertà di movimento dettata dall’esigenza di celebrare le sacre festività di fine anno senza mortificarne i valori di socialità. Lo si legge nel secondo periodo dell’art. 1: “Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo”: “…Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. Significa che una persona o anche due persone insieme, pur non conviventi, possono una volta al giorno spostarsi verso una qualsiasi abitazione privata della propria regione (per noi l’Emilia-Romagna) semplicemente dichiarando, se fermati dalle forze dell’ordine, questa motivazione e citando il proprio indirizzo di partenza e quello di arrivo, senza alcun obbligo, a tutela della propria privacy, di nominare chi si va ad incontrare. La giustificazione vale sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno. Si può partire con l’autodichiarazione già scritta, per semplificare le eventuali operazioni di polizia, oppure la si può compilare su modulo offerto dagli agenti accertatori.”