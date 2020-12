Francesco Pitrelli: treni a idrogeno sulla Faentina, un’occasione da non lasciarsi sfuggire

A luglio i socialisti romagnoli hanno presentato un documento comune per il potenziamento infrastrutturale e il rilancio del servizio ferroviario romagnolo. Una delle nostre proposte era di portare i treni ibridi sulla linea Firenze-Faenza-Ravenna, il Treno di Dante. Pare che a Faenza finalmente questo argomento sia entrato nel dibattito politico e auspichiamo che alle parole seguano i fatti. Nel frattempo noi continueremo a portare avanti le nostre battaglie per assicurare un ammodernamento delle linee secondarie e un miglioramento dei servizi dei trasporti in tutto il territorio provinciale, crocevia di importanti collegamenti per la nostra Regione e per il resto del territorio nazionale.

Francesco Pitrelli – Segretario provinciale Psi