Nuovo medico di base a Savio, Frati (Pd): amministrazione e Ausl confermano l’impegno per la medicina di prossimità

A seguito della sospensione dell’attività presso il secondo ambulatorio di Savio di Ravenna dei medici Marri e Cimatti, è stato prontamente individuato un nuovo medico e si è così confermata la grande attenzione dell’amministrazione comunale e di Ausl nel voler mantenere centrale il ruolo dei medici di base nel Comune di Ravenna.

“Il medico di famiglia – ha dichiarato il segretario del PD ravennate Marco Frati – riveste importanti peculiarità, poiché prestando servizio sul territorio, rappresenta il punto di accesso del cittadino al SSN, è responsabile della cura globale della persona e permette a tutti di avere una risposta pronta e gratuita ai propri bisogni di salute, a maggior ragione in questo momento di emergenza. Stiamo lavorando affinché il ruolo della medicina di prossimità sia sempre più strategico nel sistema sanitario locale. La diffusione capillare nelle località permette al medico una conoscenza fondamentale del luogo di vita dei suoi pazienti, delle loro abitudini e degli stili vita, nonché permette un contatto con tutta la famiglia. Una simile competenza è spesso alla base di un approccio più adeguato alla cura e concorre a creare quella rete di rapporti e relazioni, per esempio con gli assistenti sociali, gli educatori, gli psicologi, che tanta importanza ha oggi per la tenuta dello stato sociale”.

“Perciò voglio ringraziare il Sindaco, la dottoressa Mazzoni di AUSL e l’assessora Federica Del Conte – ha concluso Frati – per l’impegno profuso e il risultato ottenuto”.