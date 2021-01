Oltre 150mila euro per interventi sulle frane in collina: Unione della Romagna Faentina approva 5 progetti definitivi

Nei giorni scorsi la Giunta dell’Unione della Romagna Faentina ha approvato i progetti definitivi dei lavori da effettuare in alcune vie del Comune di Brisighella, danneggiate a causa degli eventi atmosferici di maggio 2020. Tra gli interventi ammessi al finanziamento regionale ci sono i lavori di intervento su diverse frane nelle località San Cassiano, San Martino in Gattara, Sant’Eufemia e Strada Casale.

Nello specifico, sono cinque gli interventi al centro dell’attenzione della Regione.

Il primo, per un importo di 24.400 euro, riguarderà via Farfareto, a San Cassiano, dove si dovrà sistemare una scarpata che si è creata a monte della strada. Secondo intervento a San Martino in Gattara, anche qui per risistemare una scarpata, in via Monte Romano, con un intervento di 42.700 euro. Sempre a San Martino in Gattara si interverrà su un’altra frana, nello specifico a Croce Daniele, per un importo di 24.400 euro.

Si proseguirà poi con un intervento da 36.600 euro a Strada Casale, in via Tura, per risistemare una scarpata a valle. Infine, ultimo lavoro previsto per questo stralcio, in via Purocielo, a Sant’Eufemia; anche in questo caso dovrà essere risistemata una scarpata a valle per un costo di 24.400 euro. I progetti definitivi sono stati redatti dal Servizio Coordinamento Lavori Pubblici di Brisighella e dal Servizio SUE, Politiche per la Montagna. L’importo complessivo dei cinque lavori è di 152.500 euro.

In questi giorni gli uffici dell’Unione sono al lavoro per predisporre la gara d’appalto per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori, ed entro il mese di gennaio si dovrebbe avere l’aggiudicazione del bando, in attesa della buona stagione per aprire i cinque cantieri.