Art. 1 e Sinistra per Ravenna su crisi del Pronto Soccorso: “Perché i codici bianchi non trovano risposte alternative?”

Una domanda più che legittima e che meriterebbe una risposta chiara e frutto di un’analisi approfondita è quella che si pongono gli esponenti di Art. 1 e Sinistra per Ravenna circa le soluzioni adottabili per arginare la crisi in cui è sprofondata la gestione del Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, sotto gli occhi di tutti da diversi giorni. “Si indaghi in modo analitico e puntuale sulle motivazioni e le cause che portano a un così alto e anomalo numero di accessi al pronto soccorso: se invece è stato già fatto si rendano pubblici i risultati per riuscire a comprendere perché non trovano altre risposte appropriate, alternative al pronto soccorso, i cosiddetti “Codici Bianchi”.

La questione è atavica e venne sottolineata anche dallo stesso primario di Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza, dott. Andrea Morelli, ormai un anno fa, all’atto del suo insediamento: circa il 50-60% degli accessi in pronto soccorso sono codici bianchi e in parte codici verdi che dovrebbero trovare soddisfazione altrove. “Ma le persone vanno dove le risposte le ottengono – disse all’epoca Morelli – e in pronto soccorso nessuno viene respinto. Questo eccesso di richieste ingolfa però la macchina e noi medici, più che lavorare al meglio delle nostre possibilità non possiamo fare”.

Nonostante le criticità riscontrate, estremizzate dalla pandemia, tutti, partendo dai pazienti, continuano infatti a rimarcare la professionalità e anche l’umanità del personale impegnato in pronto soccorso, un dato mai messo in discussione. “Vogliamo esprimere piena solidarietà, apprezzamento e vicinanza a tutti coloro che lavorano al pronto soccorso: medici, infermieri, OSS, barellieri e tutto il personale che opera in condizioni veramente difficili e che richiedono immediate risposta e soluzioni – ribadiscono infatti anche Sinistra per Ravenna e Art. 1 -. L’errore è stato quello di non affrontare e risolvere il problema prima dell’ennesima crisi, prevedibile nel sommarsi degli effetti dalla pandemia e dei tanti giorni di carenza del servizio dei medici di famiglia durante le feste. Ma perché la situazione non si ripeta, oltre all’aumento dei letti, alla riorganizzazione dell’ospedale di cui pronto soccorso è parte integrante e all’adeguamento del personale necessario, occorre affrontare il problema che rende il numero degli accessi al pronto soccorso una anomalia, così come viene descritta, rispetto ad altri territori”.

“Perché la situazione non si ripeta- concludono i due partiti -, si costruisca una rete di medicina territoriale tramite le USCA, le case della salute, i medici di famiglia e quanto necessario per dare risposte tempestive e più appropriate al nostro territorio: perché solo così i comprensibili appelli a non abusare del pronto soccorso possono trovare una loro risposta alternativa”.