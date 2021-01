Quello che è accaduto a Washington, capitale degli Usa, ieri sera 6 gennaio, è un fatto senza precedenti. Che interessa anche noi. Perché l’America è vicina, molto vicina, nel villaggio globale in cui la terra è stata trasformata dai media. E perché l’Europa e l’Italia sono piene di trumpisti, persone che fino a ieri – qualcuno ancora oggi – sfidando la realtà e il ridicolo pensavano che l’ormai ex Presidente Usa fosse stato e sia ancora il grande leader ideale di una nazione liberale e democratica. Il vero volto di Trump è andato in scena ieri, giorno della Befana. Migliore e più sinistra epifania della sedizione antidemocratica non poteva manifestarsi. Nessuno di noi aveva mai assistito in diretta tv a un comizio così incendiario e al conseguente assalto ai simboli della democrazia americana da parte di un manipolo di squadristi e di facinorosi, aizzati dal Presidente sconfitto alle elezioni. Un Presidente che non accetta la democrazia e le sue regole – fra cui quella fondamentale di rassegnarsi alla sconfitta nel voto popolare – e porta fino alle estreme conseguenze il suo richiamo populista alla rivolta del suo popolo (quale? Una piccola minoranza di estremisti) contro gli eletti, i simboli e le procedure democratiche.

Un manipolo di facinorosi a Washington che però rappresenta la punta di un iceberg che esiste ed è molto più vasto. Esiste negli Usa. C’è in Europa. C’è in Italia. Per questo siamo preoccupati di quanto è accaduto a Washington: temiamo anche l’effetto emulazione. Se l’hanno fatto gli Americani, perché non lo facciamo anche noi? Ecco, ci mancherebbe solo questo! Bisogna pur dirlo. Una parte della popolazione anche qui – non sappiamo quanto grande – vive in un mondo parallelo, si alimenta di fake news, bufale, bugie, narrazioni fantasiose e irrazionali totalmente fuori dalla realtà: per loro l’emergenza ambientale non esiste, il Covid l’hanno inventato i Cinesi oppure è solo un’influenza, le mascherine sono una dittatura, i vaccini sono pericolosi, gli immigrati ci invadono e ci portano via il lavoro e via di questo passo. Narrazioni orchestrate spesso da leader politici che non si preoccupano di rimestare nella melma pur di raccattare voti. E propagate sui social con raffinati algoritmi. Se poi questi leader diventano anche Presidenti Usa e la Presidenza diventa la centrale di spaccio e diffusione delle bufale e della realtà irrazionale allora ecco che il pericolo diventa gravissimo. E l’incredibile si palesa agli occhi.

Perché la democrazia e la libertà hanno bisogno di trasparenza, verità, responsabilità, serietà, regole. Democrazia e libertà sono un esercizio quotidiano difficile, complesso, che non va a braccetto con slogan facili acchiappavoti, bugie propalate ad arte, falsificazioni, parole incendiarie, diffamatorie, pratiche che alimentano ogni giorno paure, odio, divisioni. E soprattutto non va d’accordo con la sedizione, con le regole che mi faccio da solo, che valgono per me ma non per gli altri. Della serie, ho perso ma voglio continuare a comandare io perché l’ho deciso io.

I trumpisti nostrani oggi sono piuttosto silenziosi o imbarazzati, quelli che fino a ieri indossavano le mascherine inneggianti a Trump per intenderci. Lo sono a ragion veduta. Trump è indifendibile oggi e se ne prendessero le difese perderebbero voti. Tutta questa lunga ‘inquadratura’ serve a introdurre uno scritto di un politico di Ravenna, il consigliere comunale della Lega Gianfilippo Nicola Rolando, che nei mesi scorsi ha inondato Facebook di post in cui seguiva passo a passo le vicende americane in chiave trumpista, che più trumpista non si può. Più lealista del re. Inutile dire che Rolando è protagonista di una deriva complottista di prim’ordine, basta leggere la sua bacheca. Noi lo abbiamo in qualche occasione preso in giro, garbatamente, per questo. Ma ora la faccenda è diventata terribilmente seria e siccome Rolando mira a diventare l’esponente di punta della Lega di Ravenna – uno dei partiti più votati del territorio -, ci pare sia corretto chiedere alla Lega romagnola guidata da Jacopo Morrone e alla capogruppo della Lega in Consiglio comunale Samantha Gardin se chi scrive queste cose oggi può ancora rappresentare la Lega e a quale livello? C’è un’altra narrazione leghista o dobbiamo prendere sul serio le inquietanti tesi complottiste che scrive Gianfilippo Nicola Rolando, così come bisogna prendere purtroppo sul serio le parole di Trump?

Ecco il post, ognuno può trarre le sue conclusioni. È di un giorno fa, ancora visibile sulla sua bacheca. È solo un esempio… potete leggere tanto altro se ne avete voglia. Abbiamo lasciato anche errori di battitura e di ortografia, perché anche la forma è sostanza. Per la cronaca, nel frattempo il Congresso americano è tornato a riunirsi e ha ratificato l’elezione di Biden.

IL POST INTEGRALE DI GIANFILIPPO NICOLA ROLANDO

ELEZIONI USA come siamo messi?

Imbarazzante e dovrebbe far pensare tutti il livello di censura di tutti i media su ciò che sta succedendo riguardo le elezioni americane. Davvero imbarazzante quando sappiamo già che il 6 Gennaio ci saranno 200 onorevoli al congresso che contesteranno le elezioni e milioni di persone si stanno dirigendo a Washington per lo stesso motivo.

Facciamo un riassuntino di tutto ciò che i media stanno facendo finta che non esista: la tesi di Trump è che siamo di fronte alla più grande frode elettorale di tutti i tempi. La tesi del mainstream è che trump sia solo un povero pazzo… vediamo chi ha ragione

– per prima cosa c’è da dire che se T è folle allora lo sono anche i 21 stati ( su 50 ) che hanno avvallato la richiesta dello stato del texas presso la corte suprema di invalidare le elezioni in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Georgia in quanto secondo Il texas e i 21 stati che lo hanno appoggiato in questi 4 stati sarebbero state violate le leggi in materia di elezioni. La corte suprema non è entrata nel merito ma ha ricusato la causa per il motivo che secondo loro il texas non avrebbe avuto il diritto di farlo in quanto non sarebbe parte lesa.. motivazione alquanto buffa in quanto è facile capire che il texas è parte lesa nell’elezione di un presidente diverso da quello che sarebbe se questi 4 stati avessero seguito le loro stesse leggi elettorali satali.

– Esistono piu di 1000 testimonianze giurate di testimoni che denunciano brogli nei 5 stati contestati, giurare il falso in America non è cosa presa alla leggera e si rischia e si va in galera se si giura il falso.

– Una ctu forense chiesta da un giudice della contea di Antrim e resa pubblica spiega in 30 pagine come i voti per Trump fossero spostati a biden in una percentuale che supera il 60%, questo conferma i sospetti che il sistema di conteggio automatico dominion sia facilmente manipolabile e che sia stato usto per portare voti da un candidato all’altro.

– Sempre le macchine dominion non avrebbero dovute essere collegate ad internet e invece testimoni hanno giurato che lo fossero.

– Esistono filmati di seggi della georgia dove si vede come dopo aver fatto uscire gli osservatori repubblicani aprano valige piene di voti e li cominciano ad inserire nei conteggi.

– Tutti i riconteggi fino ad ora fatti non hanno ne controllato se i voti fossero legittimi ( nessun controllo delle firme e delle buste con cui sono arrivati, ne nessun controllo sulle macchine dominion )

– Esistono prove statistiche che escludono categoricamente che possa essere plausibile che interi lotti di voti fossero al 99% per biden

– Esisite addirittura una discrepanza fra il massimo dei voti inseribili nelle macchine di certe contee e i voti che si dicono conteggiati, in un certo lasso di tempo. Come dire che con la panda si possa andare a 300 kmh

– Questa elezione farebbe vincere biden in quanto ha stravinto in 5 città con degli scostamenti incredibili rispetto alla media del resto del paese, sarebbe bastato quindi truccare i dati in quelle 5 città per ribaltare il risultato nazionale.

– Tutto il mondo ha visto come in questi 5 stati durante la notte si sia fermato il conteggio mentre T stava vincendo anche di centinaia di migliaia di voti, per poi riprendere la mattina con un lento ma inesorabile rosicchiamento da parte di Biden che si ferma in quasi tutti gli stati contestati con uno scarto di vittoria di poche migliaia di voti.

– Mai nella storia americana un presidente che ha avuto più voti della votazione del primo mandato non è ridiventato presidente. Trump ha preso 12 milioni di voti in più dell’elezione del 2016

– Biden avrebbe preso per batterlo 12 milioni di voti più di Obama, francamente poco credibile vista la pochissima campagna elettorale fatta da Biden e il pochissimo seguito che ha avuto nelle poche apparizioni fatte in pubblico messe a confronto alle folle oceaniche e dell’entusiasmo che Obama riusciva ad attrarre.

Visto che nessun giudice ad ora ( tranne il giudice della contea di Antrim michigan ) ha permesso di entrare nel merito delle accuse portate avanti da T e dai suoi sostenitori, le prove delle frodi attualmente disponibili e ufficiali possono essere riassunte in:

Migliaia di testimonianze giurate che denunciano i brogli

La ctu forense che dimostra come le macchine dominion possano scambiare i voti

I filmati delle schede tirate fuori dalle valigie in uno dei seggi della georgia

Le prove matematico statistiche nonchè storiche che dimostrano come la vittoria di biden sia un unicum rispetto ad ogni altra elezione.

Infine il 6 Gennaio per la prima volta nella storia americana ci saranno più di 150 ( ad oggi sembra che siano 200) onorevoli e ad oggi una ventina di senatori che contesteranno al congresso elettivo la vittoria di Biden. Anche questa è una prima volta assoluta nella storia degli USA. Ma trump non vi hanno detto che è solo un pazzo lasciato solo da tutti?

Francamente credo che non ci possano essere dubbi che un’analisi approfondita di quello che è successo sarebbe più che auspicabile vista la posta enorme in gioco. Se questo non sarà fatto e Biden diventerà presidente ( ma non succederà ), la grossa parte degli americani non avranno più nessuna fiducia nella propria democrazia.

Al momento la stessa Reuters ammette che il 40% degli americani crede che le elezioni siano state truccate… Ma per il mainstream chiunque lo pensi è semplicemente un pazzo..