Gardin (Lega) su fatti Usa: “condanniamo ogni forma di violenza, disputa politica si fa con le idee”. Facebook blocca Rolando

“Come Lega condanniamo fermamente le vergognose e violente immagini dell’assalto di ieri (mercoledì per chi legge, ndr) negli Usa al Congresso da parte dei supporter di Donald Trump secondo cui le elezioni erano truccate. Come insegna la nostra storia, le mobilitazioni della Lega si sono sempre svolte in modo pacifico, per quanto determinate nelle intenzioni, e questo perché riteniamo che in politica la disputa debba avvenire sulla base delle argomentazioni e con l’utilizzo esclusivo della forza delle idee. Pertanto prendiamo le distanze da chiunque abbia un pensiero diverso rispetto ai fatti avvenuti ieri a Washington, che non può che essere personale e non a nome della Lega di Ravenna”. Così Samantha Gardin capogruppo della Lega in Comune a Ravenna. La Gardin parla genericamente di “dichiarazioni rilasciate da un esponente del partito sui fatti di Washington” senza fare nomi, ma evidentemente si riferisce alle prese di posizione su Facebook in chiave complottista espresse a più riprese dal suo collega di partito Gianfilippo Nicola Rolando, di cui noi ieri abbiamo riportato un post come esempio, chiedendo ai dirigenti leghisti se le idee di Rolando esprimessero anche la posizione della Lega. Ora la Gardin prende chiaramente le distanze da Rolando.

Intanto Facebook ha bloccato per 24 ore il profilo di Gianfilippo Nicola Rolando, lo ha potuto scrivere lui stesso sulla sua bacheca nel momento in cui è stato sbloccato.