Lega Cervia interpella Giunta su abbandono di rifiuti lungo il canale a lato della “Cervese”

Il Gruppo Consiliare Lega Cervia ha compiuto un sopralluogo sull’ex strada statale “Cervese” che collega Cervia con Forlì attraversando nel mezzo il Parco delle Saline. Tale arteria risulta essere notevolmente trafficata, soprattutto durante il periodo estivo, ove svariati turisti provenendo sostanzialmente dall’area forlivese raggiungono la nostra località.

“Nella fattispecie – spiegano i consiglieri della Lega Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni e Monica Garoia – ci sono giunte, nell’ultimo periodo, diverse segnalazioni circa un vero e proprio abbandono di rifiuti vari, quali profilattici usati, fazzoletti di carta, giornali, involucri di polistirolo, bottiglie di plastica/vetro, lattine, sportine di plastica ed altro, lasciati in deposito sparsi lungo il canale (lato sud) ovvero dalla parte opposta ove è ubicato il punto vendita del Parco della Salina. In tale zona, non è raro osservare alcuni turisti che vi stazionano, durante le ore diurne, allo scopo di potere svolgere l’attività di birdwatching e pertanto lo scenario che gli viene proposto, sicuramente non è dei migliori, infatti la stessa sporcizia lì presente viene anche vista, durante il periodo estivo, dall’utenza veicolare incolonnata lungo la strada in attesa di potersi immettere sulla nuova rotatoria.”

“Aggiungiamo altresì che la vegetazione presente negli argini del Canale – continuano i leghisti – è prevalentemente formata dall’importante salicornia, una specie protetta che nasce solamente in questi determinati luoghi a ridosso del paesaggio marino e, certamente, non può godere di buona salute se soggetti incivili continuano ad abbandonarvi rifiuti di diverso genere.

“Alla luce di quanto sopra argomentato – concludono i consiglieri – corrediamo la presente interpellanza di 3 recenti fotografie chiediamo:

– l’Amministrazione comunale è conscia della problematica descritta?

– Quali rimedi verranno posti in essere per la pulizia del Canale sopra rappresentato?

– Quale giudizio esprime la Giunta in merito?”.



Immagini inviate dal Gruppo Consiliare Lega Cervia