Bonaretti (M5S Cervia): “Chiediamo Commissioni pubbliche e accessibili online per tutti i cittadini”

Pierre Bonaretti del M5S Cervia. – Vorremmo che venisse mantenuta la possibilità di effettuare le commissioni da remoto – cioè connettendosi attraverso un pc o uno smartphone – anche dopo l’emergenza Covid e, soprattutto, che questa possibilità sia data – oltre che ai consiglieri comunali – a tutta la cittadinanza, pubblicando un link di accesso ad ogni commissione sul sito del Comune”. “Commissioni pubbliche e accessibili online per tutti i cittadini, è quanto chiediamo all’Amministrazione – scrive

“Questa modalità di utilizzo delle tecnologie – avanza Bonaretti – consentirebbe una partecipazione maggiore: pensiamo soprattutto ai portatori di disabilità e a tutte quelle persone che, per svariate motivazioni, sono impossibilitate a recarsi in Comune fisicamente per assistere alle commissioni”.

“Inoltre -conclude – in previsione di un ipotetico allungamento dello stato di emergenza sanitaria, crediamo sia doveroso dare la possibilità alla cittadinanza di assistere e partecipare alla vita pubblica e di farlo in sicurezza.

Per questo, abbiamo presentato un’interpellanza che chiede se vi sia la volontà da parte dell’Amministrazione di agire in questo senso e quali investimenti, sul fronte della connettività e della partecipazione del cittadino, siano stati pianificati”.