Liverani (Lega): l’impianto CO2 di Ravenna fuori dal Recovery fund, un’occasione perduta

“Un’occasione persa. Nonostante i proclami del premier Conte e del governatore Bonaccini l’impianto della CO2 di Ravenna è stato improvvisamente e incomprensibilmente eliminato dall’elenco dei progetti finanziabili attraverso il Recovery Fund. Un cambio di rotta che non comprendiamo e che fa sfumare opportunità per il nostro territorio”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani che ha annunciato di essere pronto a depositare un’interrogazione per chiedere conto alla Giunta regionale dell’improvviso dietrofront.

“Ci preme comprendere come mai il progetto dell’Eni, che sarebbe una leva importante per mettere a frutto la professionalità delle nostre imprese e andrebbe incontro alle politiche energetiche sbandierate dal Governo, sia stato depennato dall’elenco. Eppure Conte aveva annunciato che quello di Ravenna sarebbe stato l’hub per la cattura e lo stoccaggio di CO2 “più grande di tutta Europa” e lo stesso Bonaccini aveva condiviso l’idea progettuale. Com’è possibile che il governo ora cambi improvvisamente le carte in tavola?” ha proseguito l’esponente del Carroccio.