Lugo. Contesa Estense, si studiano nuove modalità e progetti per consentire il tradizionale appuntamento

Si è svolto nella Rocca di Lugo, nella mattinata di sabato 16 gennaio, l’incontro tra Amministrazione comunale e i rappresentanti della Contesa Estense e dei Rioni. Obiettivo dell’incontro era verificare la possibilità di svolgere nel 2021 la tradizionale “Contesa Estense” dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa dell’emergenza Covid-19. Per non rinunciare anche quest’anno a un appuntamento così amato e apprezzato dai cittadini, Amministrazione comunale e Contesa sono al lavoro per proporre alcune iniziative nei prossimi mesi, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Quest’anno ricorreranno i 550 anni dalla visita in città di Borso d’Este. Il 13 marzo 1471 Borso d’Este, recandosi a Roma per ricevere da Papa Paolo II il titolo di Duca di Ferrara, decise di pernottare nel Castello di Lugo insieme al suo imponente e spettacolare corteo. Per ricordare questo anniversario, il prossimo 13 marzo sarà proposto un evento speciale con sbandieratori in rappresentanza dei Rioni, che sarà trasmesso in diretta sui canali social del Comune di Lugo.

Continuano inoltre i lavori per consentire lo svolgimento della tradizionale Contesa Estense. Sono allo studio due “finestre” in cui prevederne lo svolgimento: nel tradizionale periodo di maggio, se la situazione legata all’emergenza lo consentirà e sempre a seguito di un apposito protocollo di sicurezza già in fase di preparazione, oppure a ottobre. “La Contesa Estense fa parte della storia di Lugo – spiegano il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il consigliere delegato per i rapporti con la Contesa Estense Stefano Scardovi -; la situazione straordinaria che si è verificata lo scorso anno ha purtroppo portato a una inevitabile cancellazione ma ci siamo messi fin da subito al lavoro per consentirne lo svolgimento nel 2021, sempre nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e attraverso eventi proposti online per dare la possibilità a tutti i cittadini di tornare a vivere la Contesa Estense e i suoi Rioni”.