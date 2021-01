Lugo, il 19 gennaio due sedute in videoconferenza per la presentazione del bilancio di previsione

Prosegue la presentazione del bilancio di previsione nelle consulte di decentramento da parte del sindaco e della giunta del Comune di Lugo. Martedì 19 gennaio sono in programma due sedute, entrambe in videoconferenza.

Alle 19 è convocata la seduta della consulta di Lugo ovest e Villa San Martino-Zagonara con all’ordine del giorno la presentazione del bilancio di previsione 2021-2023. Alle 20.30 è in programma la seduta delle Consulte di Lugo Nord-Ascensione e Bizzuno. In questa occasione oltre alla presentazione del bilancio di previsione si parlerà della postazione Velox (Velocar) di via Sant’Andrea.

L’elenco completo degli ordini del giorno e le modalità per seguire le sedute sono disponibili al link http://www.comune.lugo.ra.it/Comune/Decentramento/Calendario-unico-delle-convocazioni-delle-Consulte/2021.