Cotignola. Emergenza Covid, Sindaco Piovaccari critico su affermazioni Ciocca e Moratti: “No a destra che antepone profitto a salute”

Il Sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari, ha rilasciato un post su Facebook nel quale esprime la sua più profonda contrarietà a quanto espresso dall’eurodeputato Lega Angelo Ciocca e dalla neoassessora al welfare Regione Lombardia Letizia Moratti nell’ultimo mese. Di seguito le dichiarazioni di Ciocca datate 18 dicembre 2020 “…se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una persona di un’altra regione” e quella della Moratti risalenti a ieri, 18 gennaio 2021: “…ripartire il vaccino anti-Covid anche in base al PIL della regione”.

“A chi dice che tutti i politici sono uguali, che destra e sinistra dicono le stesse cose, che per amministrare non servono competenze, invito a rileggere queste dichiarazioni” tuona Piovaccari dalla sua pagina social, precisando:

“Dietro questi pensieri c’è l’idea di una destra che ritiene che davanti a tutto vadano sempre messi l’economia e il profitto e che in nome di questo principio si possa calpestare l’universalità del nostro servizio nazionale.

Beh, io non la penso così, per me essere di sinistra significa ancora contrastare questo pensiero e recuperare i valori più alti della nostra Costituzione: equità, solidarietà ed uguaglianza. Essere di destra o di sinistra non è la stessa cosa”.